Варфоломея на создание «ПЦУ» толкнули личная обида и месть – эксперт

30.11.2020, Одесса, Вадим Москаленко

Патриарх Варфоломей отомстил всему Православному миру созданием на Украине «ПЦУ» – за то, что ему не дали собрать в своё время Вселенский Собор.

Об этом в ходе встречи в рамках проекта Одесской епархии «Беседка» заявил прихожанин УПЦ, проректор ОНЭУ, доктор политических наук Юрий Маслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мое частное мнение, я думаю, что у Варфоломея есть обида, есть месть в отношении того, что церкви не приняли участия в том мероприятии, которое он считал делом своей жизни. И гордыня, которая идет в этом вопросе, действительно мы всё это читали в комментариях несколько лет назад, когда он собирался образовать этот собор.

Он хотел войти в историю, как вселенский патриарх, который хотел собрать этот вселенский собор, ну де-факто, де-юре он не может быть вселенским без Рима, но де-факто.

И поскольку ему не дали это сделать – он в порядке обиды решил по-человечески отомстить и сделать другое деяние, чтобы войти в историю, например, как отец так называемого украинского православия», – рассуждает Маслов.

Тем не менее, в ходе дискуссии прозвучала и другая версия поведения стамбульского патриарха.

«Я не согласна, что это личная обида, что это личная мотивация. Я вижу здесь большой проект эллинистов в Константинополе и не только в Константинополе, которые загодя, с 60-ых годов прошлого века готовили новую платформу захвата власти в Константинополе», – предположила настоятельница Архангело-Михайловского женского монастыря игуменья Серафима.

Усилия по созыву Восьмого Вселенского Собора Варфоломей начал предпринимать еще в 1993 году, когда в первый раз созвал Межправославную комиссию по подготовке Великого Собора. Всего созывов было два: в 1993 и 2009 гг. Еще в 2011 г. было проведено совещание «нео-пентархии», посвященное этому вопросу. А в 2014 г. было экстренно созвано Собрание предстоятелей Православных Церквей, на котором приняли решение о проведении Вселенского Собора в 2016 году.

Но в 2016 г. сначала Антиохийская Патриархия отказалась принимать участие в Соборе, а потом к ней присоединились Болгарская, Сербская, Грузинская и Российская Церкви, которые приняли решение о переносе Собора в связи со сложившимися конфликтными ситуациями, связанными со спорными решениями по важным вопросам Патриарха Варфоломея.

В связи с этим эти церкви считают, состоявшийся собор не Вселенским, а Собором Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей, собравшихся на Крите.