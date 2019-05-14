Варфоломею предложили дать Украине еще один томос

14.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Дрязги, в которых погрязли украинские раскольники, вполне закономерны, поскольку вся тема украинской раскольничьей церкви изначально была построена на лжи.

Об этом об этом в эфире канала «Россия-1» заявил российский политолог и телеведущий Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Другого не могло случиться, потому что внутренне эта история – лживая, это – ложь, которая себя проявит рано или поздно в том или ином виде. Действительно, раскольники начинают ссориться между собой. Почему? Потому что не вопрос веры был во главе этой истории, а вопрос раздела, вопрос раскола, вопрос лжи, по большому счёту. И теперь – да, они начинают ссориться между собой, потому что двоевластие должно было породить очередной скандал», – сказал эксперт.

«Тот, кто оказался твёрд в своей вере, всё дальше и дальше начинает выглядеть всё увереннее и увереннее, а тот, кто сыграл вовремя, перекинулся через себя, оземь ударился и обратился зайцем, тот начинает выглядеть всё глупее и глупее. Кстати говоря, в том числе, патриарх Варфоломей, он будет выглядеть всё глупее по мере того, как этот скандал будет развиваться. Потому что двоевластие порождает абсолютную ложь внутри себя. Теперь Епифанию остаётся только молиться, чтобы Филарет скорее скончался», – заявил Михеев.

«А может ещё один томос Украине дать?» – предложил мирный вариант ведущий Владимир Соловьёв.

«Может быть, но кому?» – не стал спорить политолог.

Как сообщал «ПолитНавигатор», глава непризнанной в православном мире УПЦ (КП) Филарет намерен выйти из состава созданной недавно под патронатом Константинополя ПЦУ и вернуть себе власть.