Варфоломею придется решать вопрос канонизации Степана Бандеры

06.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Никакой автокефалии Украина не получит, в создаваемой Петром Порошенко церковной структуре всем будет заправлять Стамбул, что, вероятно, к лучшему, так как раскольники наверняка захотят канонизировать гитлеровских коллаборационистов вроде Степана Бандеры.

Об этом в эфире канала «Россия-1» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Автокефалия не нужна Порошенко как самоцель. Естественно, это одна из последних нитей, которая связывает украинцев с россиянами. Эти нити обрубили, закрыв границу, а сейчас надо рубить духовные связи», – отметил военкор.

«Автокефалию они, конечно, не получают. Они получают не автокефальную, а колониальную Церковь. Условно говоря, канонизировать они сами не могут, этим будет заправлять стамбульский обком.

Это, может быть, к лучшему, потому что как сейчас в Верховной Раде собрались Бандеру героем Украины делать, то новая Церковь наверняка захочет его канонизировать.

Слава Богу, сами они это сделать не смогут, видимо, направят запрос в Стамбул, и Стамбул будет не в очень хорошем положении», – добавил Александр Коц.