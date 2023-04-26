«Вариантов у Запада нет»: НАТО вмешается в войну на Украине – Крапивник

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НАТО формирует у восточных границ крупные армейские группировки для того, чтобы иметь возможность быстро перейти границу и вмешаться в происходящее на Украине.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил бывший офицер армии США Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, НАТО всё равно зайдёт [на Украину]. НАТО сейчас подтягивает 300 тысяч войск к нашим границам. Это не только к границе с Украиной, но и по всему фронту, в Прибалтике также. Дали команду каждому из трёх прибалтийских карликов поднять 45 тысяч солдат, а это девять дивизий», – сказал Крапивник.

Он подчеркнул, что западные политики слишком много бюджетных средств вложили в киевский режим, чтобы теперь позволить ему проиграть.

«Поражение Украины – это поражение всего НАТО. И для таких государств, как Франция, которая и так еле держится, поражение после огромных затрат, когда и так народ беднеет – это, возможно, поражение всего французского государства. Возможно, даже дойдёт до революции. Поэтому у политиков больше нет выхода, кроме как поднимать напряжение, и, в конце концов, посылать свои войска. В таких условиях Украине не дадут быть побеждённой. Поэтому, в том или ином формате, НАТО, всё-таки, войдёт на Украину», – заявил бывший американский офицер.