Варшава готовит Польскую весну на Западной Украине

27.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Спецслужбы Польши ведут активную работу по отторжению Львова от Украины, заявил в эфире телеканала «Zik» экс-депутат Верховной Рады Юрий Михальчишин.

Так он отреагировал на слова подавшего в отставку львовского губернатора Олега Синютки о том, что любые слухи об отделении Галичины от Украины стоит воспринимать как «провокации» России.

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Дискуссия в студии возникла вокруг гипотетического вопроса, может ли Галичина как единственный регион, где Петр Порошенко получил высокую поддержку, начать выход из-под контроля Киева в случае, если сочтет, что новый президент Владимир Зеленский будет вести политику, лояльную Москве.

Синютка заверил, что галицкий сепаратизм – выдумка российских спецслужб.

«Я убеждён, что Россия и российские спецслужбы обязательно будут стараться разыграть якобы фейковую возможность отторжения Галичины. Если вы увидите политических лидеров или СМИ, которые говорят о сепаратистских настроениях в Галичине, сто процентов, за ними либо российские деньги, либо российские влияния, либо, сто процентов, торчат вещи, которые тянутся к стране-агрессору. Потому что сегодня говорить о любых сепаратистских настроениях на Галичине нет никаких оснований. Мы за большое, сильное украинское государство», – сказал он.

Бывший советник главы СБУ и экс-нардеп Михальчишин, в свою очередь, обвинил Синютку в искажении реальной ситуации.

«Мы с вами только что говорили об угрозах сепаратизма на западе государства, меня очень встревожило выступление главы, пока что, Львовской областной государственной администрации, который с таким, знаете, бодрым настроением пытался убедить нас в том, что нет ничего страшного в этих социологических опросах, которые ставили вопрос для львовян, жителей нашей области: «Как бы они оценили перспективы образования какого-то гипотетического государственного, либо квазигосударственного образования, где Львовщина была бы как-то в отдельном статусе от остальной части нашего государства».

И, собственно говоря, меня ещё больше шокировало то, что Служба безопасности Украины, которая оперативно отрапортовала о том, что осуществляет проверку этих фактов, уже через два дня дала вывод, который абсолютно меня не устраивает, как бывшего сотрудника СБУ, как патриота и гражданина Украины. Это позор для спецслужбы, которая не видит в этих действиях, которые имеют чёткие признаки состава преступления, предусмотренного статьёй 110 УК Украины, а именно посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства и таким образом превращает эту начальную фазу специальной информационно-психологической операции по отторжению одной из западных областей Украины в какую-то несерьёзную фикцию, забаву социологов, будто бы им всё можно.

Я хочу сказать чётко: то, что прозвучало в эфире в изложении главы Львовской областной государственной администрации – так же как Россия разыгрывала историю с операцией «Русская весна» на Донбассе и в Крыму весной 2014 года, так же сейчас на волне всех этих послевыборных турбулентных процессов, я утверждаю, что этой ситуацией хочет воспользоваться западный сосед, республика Польша и польские спецслужбы работают сегодня в Западной Украине, в частности, активно действуют на Львовщине», – заявил Михальчишин.