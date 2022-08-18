Варшава и Киев замутили коррупционную схему по «пленным украинкам»

Новости Украины

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик объявил о дальнейших решениях во время визита в Киев и встречи с Ириной Верещук, вице-премьером украинского правительства. Такие визиты уже давно не являются чем-то необычным. Как и заверения Варшавы о дальнейших траншах помощи и поддержки Киеву.

Этим будет заниматься специальный Фонд Клеменса Шептицкого, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дворчика, фонд призван помочь сиротам войны и женщинам, «освобожденным из российского плена» (впрочем, мы не слишком много слышали о случаях, когда в плен попадали женщины, кроме нескольких из “Азовстали” и ещё по паре из других подразделений). Интересно, что польский политик объявил суммы выплат финансовой помощи не в польских злотых, даже не в долларах или евро, а в украинских гривнах.

Давайте посчитаем. Дворчик заявил, что помощь может быть оказана 1 600 украинским детям в год. Каждый из них получит сумму в размере около 5 000 гривен. По текущему обменному курсу годовая стоимость такой программы составляет 12 480 000 злотых, или около 3 млн евро. Дальнейшие деньги должны быть выплачены Фондом международной солидарности польского правительства.

Каждая женщина, которая ранее находилась в российском плену, должна получить единовременную выплату в размере 80 000 гривен (10 400 злотых, около 2 500 евро). Кроме того, Польша должна предоставить ей медицинское лечение и психологическую поддержку. Ничего не известно о том, как Фонд будет проверять, действительно ли кандидаты находились в “плену”. Мы ничего не знаем о критериях.

Это означает, что польское правительство намерено дополнительно потратить несколько миллионов злотых. Это деньги не правительства, а польских налогоплательщиков, как отмечает даже проправительственный портал DoRzeczy. В мае этого года было объявлено, что в Радзишуве в Малопольском воеводстве будет построен столь необходимый центр при Детском реабилитационном центре.

Стоимость его строительства составляет 20 млн злотых. Примерно столько польское правительство хочет потратить на неопределенную помощь Украине. Реабилитационных центров для польских детей катастрофически не хватает. Как и многих других инвестиций. И, вероятно, именно поэтому комментарии поляков после объявления министра о спонсорстве однозначны: они пишут, что нет согласия с тем, что государственные деньги должны переводиться за границу из их карманов во время кризиса.