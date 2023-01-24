Варшава обеспокоена усилением ВСУ – польский журналист

Усиление украинской армии вызывает нарастающее опасение среди поляков.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton Tv заявил польский журналист Дарек Цыхоль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Цыхоля, поляки боятся ВСУ, которая сегодня занята борьбой с Россией, а после конфликта может заняться другими вопросами.

«Можно услышать в Польше мнение, что рядом с нами, в Украине построена самая мощная, самая большая армия в Европе после армии России – это украинская армия. И есть круги в Польше, которые уже говорят официально и громко, что это становится опасно для нас, потому что война когда-то закончится, потому что уже появилась очень сильная армия, которая сейчас – да, занята войной с Россией.

Ну а что будет после этой войны? Армия останется, недовольство людей будет очень большое. Так что есть разные голоса», – заявил Цыхоль.