Варшава продолжает переписывать историю и нагнетать русофобию

23.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на подписанные договоры, в Польше продолжают закрывать Центры русского языка и культуры.

Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Два месяца назад мы уже выражали сожаление по поводу закрытия Центра русского языка и культуры, созданного в 2008 году по инициативе Фонда «Русский мир» на базе Педагогического университета в Кракове. С тех пор в Польше не только не отказались от этого ничем не мотивированного решения, но и продолжили деструктивную практику по вытеснению русского языка и культуры.

На сегодняшний день действия польской стороны привели к фактическому закрытию еще двух аналогичных центров – во Вроцлаве действовал с 2014 года на базе института славянской филологии Вроцлавского университета и в Слупске создан при Городской библиотеке в 2009 году. Притом, что договоры о сотрудничестве с Фондом «Русский мир», на основании которого они действовали, были в 2019 году автоматически пролонгированы на очередные пять лет. Очевидна политическая подоплека происходящего», – сказала Захарова.

Она отметила, что Польша в непростой для отношений двух стран период целенаправленно обостряет ситуацию.

«Мы искренне сожалеем об этих шагах польской стороны. По нашему мнению, данное решение польских властей негативно скажется на праве проживающего в Польше русскоязычного населения сохранять свой язык, культуру и идентичность, ограничит доступ к необходимым образовательным материалам студентов, изучающих русский язык.

Как представляется, именно сейчас, когда отношения между Россией и Польшей переживают не лучшие времена, политический диалог стараниями Варшавы фактически заморожен и двустороннее сотрудничество по многим направлениям свернуто, гуманитарная составляющая этого взаимодействия как никогда важна. Однако, как мы видим, и здесь усилия польской стороны преследуют ту же цель – максимально осложнить возможности взаимодействия народов наших стран», – добавила представитель МИД РФ.

Кроме того, по её словам, Варшава продолжает русофобскую кампанию по переписыванию истории и сносит памятники красноармейцам.

«Власти Польши, пытаясь вычеркнуть из памяти народа славные страницы освободительной миссии Красной Армии, позволившей полякам выжить и освободиться из-под власти «коричневой чумы», продолжают кампанию по планомерному уничтожению советских мемориальных объектов. Все это делается якобы в рамках декоммунизации.

В городе Лешно Подкарпатского воеводства был демонтирован памятник благодарности Красной Армии, изгнавшей фашистов из города в сентябре 1944 года Монумент был установлен в 1945 года в непосредственной близости от захоронения советских воинов, чьи останки позднее были эксгумированы и перенесены на кладбище в городе Балигруд. Этот вопиющий случай стал еще одним подтверждением проводимой польскими властями политики исторического цинизма и развернутой ими кампании по уничтожению, вопреки принятым на себя международным обязательствам, советского военно-мемориального наследия», – заключила Захарова.