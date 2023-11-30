Варшава пустит в ЕС только Западную Украину и только в составе Польши – эксперт

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Польша не будет против разделить с Россией территорию Украины, если получит серьезное деловое предложение.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил эксперт по вопросам Польши, журналист Станислав Стремидловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Стремидловского, в Польше сейчас достаточно антиукраинских сил и настроений, в том числе среди представителей ведущих отраслей экономики.

«Сказать, чтобы Варшава уж совсем была настроена на непринятие новых реалий и статуса-кво, я тоже бы не сказал. Да, мне так кажется, что Польша не будет против получить серьезное предложение от России по поводу того, как нам, ну, не поделить Украину, а как нам расчертить там зоны влияния… Нужно думать Польше о том, как ей иметь дело с украинцами и тем куском Украины, который останется. Я не вижу особо заинтересованных сил, за исключением, может быть, нескольких десятков либеральных чиновников, польских политиков, которые вполне могли бы где-нибудь во Франции, в Германии работать, в Испании, в США. Это люди Вселенной, они построили свой бизнес, свою карьеру на поддержке Украины и на этом они будут стоять до конца. Как, например, новый глава комитета Сейма по международным делам Павел Коваль. Но если мы посмотрим на две крупнейшие отрасли – транспортную и сельское хозяйство, они однозначно против Украины настроены, они настроены за то, чтобы не дать Украине войти в Европейский союз», – отметил Стремидловский.