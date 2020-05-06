«Варшава расширяет конфликтное поле» – бандеровцы отыскали «ценное качество» у Хмельницкого

06.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские радикально настроенные историки обеспокоены заявлениями Польши о действиях гетмана Богдана Хмельницкого в отношении евреев в XVII веке.

Об этом во время конференции «Украино-польское противостояние: дефиниция явления, историографический дискурс» заявил доктор исторических наук, профессор нацуниверситета «Острожская академия» (Ровеснкая область) Владимир Трофимович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ситуация ухудшается. Варшава расширяет конфликтное поле. Теперь польская власть заговорила о так называемых преступлениях Богдана Хмельницкого против евреев. У наших польских соседей негативные эмоции вызывают все те герои украинской истории, которые боролись за национальное самоопределение Украины», – негодует Трофимович.

Он считает, что «особо деликатным» является вопрос украино-польских отношений в XX веке.

«Тут действует правило так называемых «национальных очков. Бандера, ОУН, УПА боролись за независимое украинское государство не только против польского, но и немецкого, советско-российского господства.

Они боролись не просто на украинских этнических землях, а на государственной территории Западно-украинской народной республики, которая возникла на руинах Австро-Венгерской империи одновременно с Польской республикой, и которую Польша потом захватила», – жалуется русофоб.