Варшава резко переобулась, отказавшись от базы в честь Трампа

02.12.2020, Москва, Олег Кравцов

Варшава отказалась от создания анонсированной ранее американской военной базы под названием «Форт Трамп».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Российская газета».

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«Мечты о жесте в отношении президента Трампа в Польше уже неактуальны, а сторонники этой идеи ставят под сомнение факт ее существования», – цитирует издание газету The Washington Times.

Уточняется, что речь идет о документе «Предложение для постоянного присутствия США в Польше», направленном американцам в 2018 году. В нем Варшава обязалась инвестировать 1,5-2 миллиарда долларов в создание инфраструктуры для американской танковой дивизии, которую, по мысли польского министерства обороны, американцы могли бы разместить в этой стране на постоянной основе.

«Президент Польши Анджей Дуда в ходе визита в Вашингтон в расчете на тщеславие своего американского коллеги предложил Трампу назвать предполагаемую американскую военную базу в честь него. Неизвестно, что именно убедило хозяина Белого дома – увековечение его имени или то, что платить за базу будут поляки, – но он согласился.

Еще в апреле 2019 года министр обороны Польши убеждал журналистов, что поляки «близки к созданию «Форта Трампа», и «вопрос не в том, будет ли он, а в том, когда он будет». Но уже в ноябре 2020 года, когда шансы действующего президента США остаться в Белом доме начали уменьшаться на глазах, глава польского Бюро национальной безопасности при президенте страны Павел Солох, не моргнув глазом, заявил: «Никогда не было речи о названии «Форт Трамп», это была метафора», – отмечается в статье.