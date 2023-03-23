Варшава шантажирует Лукашенко: Освободить польского экстремиста – или коллапс на границе

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Власти Польши выдвинули ультиматум к Белоруссии, требуя освободить осужденного на 8 лет польского тележурналиста Анджея Почобута, который получил приговор в начале февраля за разжигание межнациональной розни и призывы к деятельности во вред белорусской нацбезопасности.

В противном случае Варшава не разблокирует работу пограничного перехода в Бобровниках. Ранее его закрытие вызвало большой резонанс в Белоруссии. Белорусские пограничники предостерегают, что ситуация может стать катастрофической и привести к коллапсу в приграничье, поскольку нагрузка на два оставшихся пункта пропуска критически возросла.

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Ультиматум в адрес Минска озвучил сегодня министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский. Об этом сообщило издание Do Rzeczy, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время брифинга министру был задан вопрос о предпринимателях, которые вели свой бизнес на границе и понесли значительные убытки из-за ситуации.

Заместитель главы МВД Павел Шефернакер подчеркнул, что правительство предоставит таким предпринимателям некоторую форму помощи. Мариуш Каминский же сказал буквально следующее:

«Белорусская сторона получила четкий сигнал. Пока Анджей Почобут находится в тюрьме, проезд в Бобровниках будет закрыт. По отношению к режиму мы используем жесткие ответы», – сказал министр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После закрытия пункта пропуска «Бобровники-Берестовица», действующих пунктов пропуска осталось два – для легкового транспорта в Тересполе/Бресте и для грузовиков в Кукуриках/Козловичах. При этом Белоруссия имеет вполне реальную перспективу потерять и эти два последних пункта пропуска на границе с Польшей. Ведь еще 10 февраля, выступая в Брюсселе на пресс-конференции, премьер-министр Польши отметил, что напряженность между странами продолжает расти, поэтому вероятной краткосрочной перспективой является закрытие и последних двух пунктов пересечения границы между Польшей и Белоруссией.