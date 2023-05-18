Варшава стала «собачкой Вашингтона и гиеной Европы» – польский публицист

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Польша сегодня стала абсолютным вассалом США – Америка полностью управляет этой страной как с военной, так и с политической точки зрения.

Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявил польский публицист и блогер Томаш Грыгуч, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт назвал нынешнюю Польшу «гиеной Европы» и «собачкой Вашингтона», выполняющей приказы извне.

«Я не преувеличу, если назову тех, кто управляет Польшей, что они являются американскими наместниками, агентами американского влияния. Давайте называть вещи своими именами: то, что они делают, что делает эта невласть, заключается в одном – исполнении американских приказов и обеспечении американских интересов в регионе. Зачем? Только для того, чтобы помочь управлять Польшей следующие четыре года после выборов», – сказал публицист.

По его словам, сложившаяся ситуация «беспокоит всех сознательных поляков».

«Мы видим, что происходит с нашей страной. Если вы спросите, какая ситуация в Польше, то мы только падаем вниз, наша позиция не укрепляется, а полностью деградирует. Весь мир видит, что Варшава, эта невласть делает – мы становимся какой-то собачкой Вашингтона, гиеной Европы. Это неприятно, но это правда… Поляки разные – разумные, неразумные, средний класс. А над ними американское посольство. То, что мы уже говорили – Польшей правит Америка с военно-политической точки зрения. И Берлин, который слабеет, управляет Польшей с экономическо-политической точки зрения», – заявил Грыгуч.