Варшава в поисках внешнего врага: Россия, Германия… Украина на очереди?

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Польская правящая партия «Право и Справедливость» продолжает охоту на «внешних врагов». Конечно, Москва в этом плане вне конкуренции, но в Варшаве озвучивают претензии и к Берлину, и даже к Киеву.

Чем ближе к парламентским выборам, которые состоятся 15 октября, тем внутренняя ситуация в Польше становится всё более напряжённой.

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На прошлой неделе в Кракове и Варшаве появились наклейки, призывающие присоединиться к российской ЧВК «Вагнер». Но уже 14 августа министр-координатор спецслужб, глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил, что Служба внутренней безопасности (ABW) установила и задержала двух россиян, «распространявших пропагандистские материалы группы Вагнера», и им предъявлены обвинения в шпионаже.

«Как показывают доказательства, эти пропагандистские материалы мужчины получили в Москве вместе со списком мест, которые они должны были посетить», – заявил в тот же день Станислав Жарын, полномочный представитель правительства по безопасности информационного пространства Польши.

Также 14 августа было опубликовано большое интервью президента Польши Анджея Дуды польскому еженедельнику Sieci, практически полностью посвящённое парламентским выборам, которые состоятся 15 октября. В нём политик заявил, что хотел бы «предметной кампании по программам, без беспочвенных, ненужных обвинений и разжигания ненависти».

«Я также не хотел бы, чтобы иностранцы вмешивались в выборы в Польше. Я хотел бы, чтобы наш внутренний польский вопрос, то есть – выборы, решался в соответствии с принципами политической культуры, хороших манер и разговоров об идеях, но также о реальных достижениях Польши», – сказал Дуда.

После такого заявления ожидалось продолжение о «руке Москвы». И дело не только в задержании очередных «российских шпионов» (а с февраля минувшего года их счёт перевалил за два десятка, и никаких доказательств собственно шпионажа не предъявлено). Не так давно президент Польши подписал закон о создании комиссии по изучению «влияния России» на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах, хотя Европейская комиссия заявила, что этот закон нарушает принципы демократии и верховенства права.

Однако на этот раз Анджей Дуда имел в виду «руку Берлина». На вопрос журналиста о заявлении председателя Европейской народной партии (ЕНП), немецкого политика Манфреда Вебера, касающегося «борьбы» с правящей в Польше партией «Право и Справедливость» (ПиС), Дуда ответил:

«Это настолько шокировало, что просто дух захватывает. Как кто-то из-за рубежа смеет так открыто вмешиваться в избирательный процесс в Польше, в решения, принимаемые поляками? Но, с другой стороны, я принимаю это с определенной усмешкой, потому что знаю природу поляков и знаю, насколько мы всё делаем наперекор».

Действительно, сделанное на прошлой неделе заявление Манфреда Вебера сложно назвать политически корректным, причём не только по отношению к Польше.

«Каждая партия должна признать верховенство права. Это заслон против представителей ПиС в Польше, которые систематически атакуют верховенство права и свободные СМИ. Тот, кто соглашается с этими ценностями, может быть демократическим партнером – политическим конкурентом, но демократическим партнером. А все остальные, кто этого не уважает, как, например, «Альтернатива для Германии» (АдГ), Ле Пен во Франции или ПиС в Польше, являются нашими противниками, и мы будем бороться с ними», – заявил Вебер в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Вебер

Стоит отметить, что лидер ЕНП и её фракции в Европейском парламенте не впервые весьма жёстко высказывается в адрес польской правящей партии.

«Мы – единственная сила, которая может подвинуть ПиС в Польше и вернуть страну в Европу. Мы за курс, исключающий радикалов. АдГ, Лен Пен – это наши политические враги. Я сформулировал три условия любого сотрудничества: за Европу, за Украину, за верховенство права. Таким способом мы строим заслон против ПиС», – сказал Манфред Вебер в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung в июне этого года.

Но если тогдашние заявления видного немецкого политика особого резонанса не получили, то его свежие слова – естественно, в связи с приближением польских парламентских выборов, – вызвали скандал и в Польше, и в Германии.

«Непреднамеренно Вебер помог ПиС больше, чем оппозиции… Лидера оппозиции Дональда Туска ПиС регулярно представляет как секретного агента Германии, поэтому немецкие комментарии мало чем помогают», – заявил порталу Tagesschau Мартин Адам, варшавский корреспондент немецкого общественного телевидения ARD.

«Это заявление актуализирует многие польские страхи – перед немецким господством, немецким поучением и угрозой вмешательства иностранной державы в судьбу их страны. Решительное заявление коренного баварца о борьбе хорошо для предвыборной кампании, но плохо для двусторонних отношений. Ещё и потому, что Польша с сентября 2022 года требует от Германии репараций в размере 1,3 триллиона евро за ущерб во время Второй мировой войны, и ведет кампанию с антигерманскими настроениями» – перечислило издание Koelnische Rundschau ключевые проблемы польско-немецких отношений.

В свою очередь, депутат Сейма Польши от ПиС и глава парламентского комитета по иностранным делам Радослав Фогель сообщил о внесении проекта постановления Сейма относительно «попыток внешнего вмешательства в демократический избирательный процесс». По его словам, цель состоит в том, чтобы «Сейм смог начать работу над ним уже на следующем заседании».

«Уже несколько дней не утихают отголоски совершенно скандального заявления Манфреда Вебера, главы Европейской народной партии, немецкого политика, который де-факто заявил о вмешательстве или желании вмешаться в польские выборы, в польскую демократию. Поэтому фракция ПиС представит проект постановления Сейма Польши о попытках внешнего вмешательства в демократический избирательный процесс. Мы считаем, что дело настолько серьезно, что польский парламент должен занять определенную позицию и решительно осудить любые подобные попытки», – сказал Фогель, предки которого, кстати, были этническими немцами.

Отреагировали на заявление Манфреда Вебера и в правительстве Польши. Премьер Матеуш Моравецкий в специальном видеообращении к полякам заявил, что немецкий политик «назвал нас своими врагами» (хотя было использовано слово «противник»), и подчеркнул, что речь идёт о «намерении немцев напрямую вмешаться в польские выборы». Моравецкий также вызвал Вебера на публичные дебаты (по оценке немецких СМИ – чтобы подчеркнуть тот факт, что нужно дискутировать не с Туском, а с его немецкими хозяевами), но сразу же получил вежливый отказ.

Вице-премьер и лидер партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский, который неоднократно заявлял, что «Туск может ехать в свою Германию и там вредить», также не упустил возможности для очередных антинемецких выпадов. Представляя первый вопрос референдума, который ПиС хочет провести одновременно с парламентскими выборами – «Поддерживаете ли вы продажу государственных предприятий?» – Качиньский заявил:

«Немцы хотят усадить Туска в Польше, чтобы распродать нашу совместную собственность. Его команда прямо говорит об этом».

Сложно сказать, какую долю в рейтинг «Права и Справедливости» вносят антинемецкие заявления лидеров этой партии. Однако, согласно опубликованным 13 августа результатам соцопроса (проведён компанией Estymator для портала dorzecy.pl), созданная на основе ПиС коалиция «Объединённые правые» остаётся лидером предпочтений поляков.

За соратников Ярослава Качиньского готовы проголосовать 34,3% польских избирателей, за либеральную «Гражданскую коалицию» во главе с Дональдом Туском – 28,6%, за национал-патриотическую «Конфедерацию» – 14,9%, за леволиберальный блок «Третий путь» – 10,8%, а за «Новых Левых» – 9%.

Таким образом, сохраняется патовая ситуация, когда ни одна из ведущих политических сил пока не набирает большинства в 231 мандат в Сейме, необходимого для формирования правительства: «Объединённые правые» могут рассчитывать на 188 депутатских мест, все леволибералы вместе – на 208.

«Конфедерация» же, которая может получить 63 мандата в Сейме, постоянно заявляет, что ни с Качиньским, ни с Туском в коалицию не войдёт. Правда, антинемецкие нарративы «конфедераты» поддерживают, – хотя и вместе с антиукраинскими.

Учитывая тот факт, что в упомянутом выше интервью Анджея Дуды значительная часть посвящена претензиям к Украине по историческим вопросам, особенно в плане «Волынской резни» и эксгумации могил её жертв, союз между двумя правыми силами Польши после парламентских выборов исключать нельзя.