«Варшава в зоне поражения». Британцы обнаружили русские пусковые установки

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Россия создала ряд секретных баз, способных запускать мощные беспилотники вглубь территории НАТО.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph, переадет коррепондент «ПолитНавигатора».

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Издание, ссылаясь на некие документы и спутниковые снимки, утверждает, будто бы выявило как минимум 59 новых пусковых площадок для БПЛА вдоль границы России с Белоруссией и Украиной.

«Часть площадок для запуска беспилотников была переоборудована из военных баз и гражданских аэропортов, а дополнительные стартовые площадки были созданы в сельской местности России. Анализ изображений, проведенный компанией DroneSec, специализирующейся на разведке беспилотников, показал, что около 20 из недавно установленных направляющих имеют увеличенную длину, что указывает на их способность запускать новейшие ударные беспилотники дальнего действия, разработанные Кремлем», – говорится в статье.

Отмечается, что использование новых модификаций БПЛА с указанных баз «позволит Путину наносить удары по польской столице».

Правда, далее говорится, что «нет никаких предположений о том, что Россия планирует подобное нападение, но лидеры НАТО готовятся к будущему конфликту» .

«На снимках видно значительное увеличение присутствия высокотехнологичных дронов: на одной из баз достаточно места для одновременного размещения более 1000 дронов. На ряде ключевых объектов ведется строительство дополнительных пусковых установок, что подчеркивает стремление Москвы усилить угрозу со стороны беспилотников», – пишет газета.

Гендиректор и основателя компании DroneSec, говорит, что Кремль «значительно расширил» свою сеть беспилотников.