Варшава – враг Москвы на десятилетия вперёд, независимо от результатов выборов в Польше

30.06.2020, Москва, Александр Ростовцев

28 июня в Польше состоялся первый тур президентских выборов, в ходе которых никто не победил, но определились лидеры и прояснилось будущее российско-польских отношений.

Самое главное, что с первого раза не удалось переизбраться действующему президенту Анджею Дуде, набравшему 43,67% голосов. При том, что за четыре дня до выборов, Дуда кабанчиком метнулся в Вашингтон и получил там благословение самого Дональда Трампа!

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Его главным соперником, набравшим 30,34% голосов, выступает мэр Варшавы и представитель главной оппозиционной партии «Гражданская платформа» Рафал Тшасковский, заручившийся поддержкой лидеров ЕС.

Явка, как пишут, была беспрецедентно высокая – 64,4%.

Наблюдатели считают, что Дуда выжал до капли все свои ресурсы и теперь ему придётся привлекать на свою сторону электорат выбывших из гонки кандидатов. В первую очередь, независимого кандидата и телеведущего Шимона Головни, за которого проголосовало 14% пришедших на участки избирателей.

Представители «Левых сил» и «Крестьянской партии», обычно откусывающие по десятку процентов электората, на этот раз выступили бледно, набрав по два с небольшим процента голосов, но даже эти крохи конкуренты постараются перетянуть на свою сторону, поскольку финальное голосование ожидается горячим, и каждый набранный процент может стать победным для любого из претендентов.

Российские наблюдатели проявляют живой интерес к польским выборам, поскольку в ходе предвыборных дебатов и выступлений нашу страну многократно и ежедневно упоминал в своих речах каждый из кандидатов в президенты.

В общем, несмотря на то, что Польша пока что не определилась с победителем президентской гонки, общая картина предельно ясна и иллюзий о скором потеплении российско-польских отношений не вызывает.

Безусловно, наиболее одиозным кандидатом в польские президенты для России выступает действующий президент Анджей Дуда. За Дудой стоят польские ультраконсервы, националисты и гегемонисты из PiS, а PiS с 2008 года идеологически оплодотворяет оставшаяся в единственном числе «утка» Ярослав Качиньский, вот уже десять лет требующий от России признания, что это она, а не его ушибленный на голову брат, угробил самолёт с высокой польской делегацией под Смоленском.

Во время предвыборной гонки что Дуда, что Качиньский говорили о России много, прямо, конкретно и крайне шизануто. По их мнению, Россия – это экзистенциальный враг Польши, виновный во всех исторических бедах Речи Посполитой: в её разделах, в катынском расстреле, в развязывании Второй Мировой войны, в милитаризации исконно польского Крулевца (Калининграда и области), в агрессии против Украины.

Плюс, конечно же, специально сбитый самолёт с высшими польскими чиновниками. И ни малейшего просвета в отношениях на протяжении столетий.

Рецепты в российско-польских отношениях PiS предлагает самые жёсткие: размещение американских войск и наступательных вооружений в Польше, дальнейший натиск НАТО на Восток, превращение Украины в антироссийский плацдарм и санкционный пресс такой силы, чтобы Россия-матушка даже вздохнуть не могла.

Соответственно, подобный конспирологический идиотизм с ястребиным клёкотом так или иначе поддержало чуть меньше половины поляков – почти 44%.

Некоторые эксперты утверждают, будто бы главный конкурент Дуды – варшавский мэр Тшасковский – более «пророссийский», и с ним может быть связано возможное потепление отношений, если он победит на выборах 12 июля.

В самом деле, Тшасковский гораздо менее похож на клинического русофоба Дуду, и ему принадлежат слова о «близости поляков и русских», о том, что «две великие нации могут сделать гораздо больше, чем быть в постоянном напряжении».

Утверждают даже, что Тшасковский является символом для молодых поляков, желающих перемен в российско-польских отношениях.

Однако мы все знаем цену предвыборным заявлениям.

Либеральная российская «Независька», явно симпатизирующая варшавскому мэру, процитировала его слова, произнесенные в дебатах с Дудой.

По всему выходит, что «пророссийский» Тшасковский не видит Россию «ответственным участником международных отношений» и одобряет «жёсткую и принципиальную политику», проводимую НАТО и ЕС против нашей страны. «Другого выхода нет», – подводит итог «прогрессивный политик».

Напомним, что мэра Варшавы в первом туре поддержало чуть более 30% избирателей, не находящих принципиальных изъянов в политической программе кандидата в президенты.

Беспартийный Головня (14% голосов) мало говорил о России, но и он убеждал избирателей, что в плохих отношениях с Польшей Россия «сама виновата», пообещав вовлечь Украину в более тесные связи с ЕС и НАТО.

Аграрии из «Польской крестьянской партии» выражают недовольство экономическими санкциями против России, но ничего не имеют против санкций политических. Главное для них – продать москалям польское сало и яблоки, а там хоть не рассветай.

Левые, которых в Польше отыщется немного, по крайней мере не считают Россию вселенским злом, критикуют Дуду за прекращение диалога, однако их лидер Бедронь – открытый гомосек, недовольный тем, как обстоят дела с «правами человека» в нашей стране.

В общем, даже те, кто не относится к открытым русофобам, готов любить Россию со множеством оговорок, не предъявляя при этом никаких требований к себе.

Таким образом, свыше 70% активных польских избирателей со всей ответственностью можно отнести к русофобам или, как минимум, настроенным антироссийски.

Остальные, вроде бы, не склонны демонизировать Россию, и относятся к нашей стране, в лучшем случае, нейтрально. Таких наберётся не более 10%. Ещё примерно 8% польских избирателей относятся к России хорошо, но они выброшены на обочину польской политической жизни.

В целом, можно констатировать, что позиция некоторых политологов «это польские политики плохие, а поляки в большинстве нас любят», не выдерживает никакой критики.

Подавляющее большинство поляков поддерживает если не явных врагов России, то уж точно недружественно настроенных к ней политиков. И, стало быть, никакого диалога и никакого потепления отношений между Россией и Польшей в обозримом будущем ждать не приходится, кого бы поляки не избрали 12 июля.

Ещё проще: России в Польше попросту не на кого опереться.

Для нас нет никакой разницы – от кого получать плевки во внешней политике, кто будет размещать в Польше американские войска и наступательные вооружения или натовские войска и наступательные вооружения, кто продолжит зачистку польской земли от памятников советским воинам-освободителям – вашингтонский холуй или брюссельский лизоблюд.

Польша наш враг на многие десятилетия, и чем раньше у нас признают эту простую истину и сделают соответствующие выводы, тем лучше.