Варшавские СМИ: Польша проиграла битву с Украиной

Михаил Рябов.  
24.04.2024 14:27
  (Мск) , Москва
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Дзен, Польша, Сельское хозяйство, Украина


Европарламент еще на год – до июня 2025 года – продлил льготный режим торговли с Украиной, что «разозлило польских фермеров», ранее блокировавших автотрассы, требуя прекратить беспошлинный ввоз украинской продукции, пишет варшавский портал Forsal.pl

«Польша проиграла битву с Украиной», – констатирует издание.

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Европарламент еще на год – до июня 2025 года – продлил льготный режим торговли...

В свою очередь Dziennik Gazeta Prawna даёт понять, что ситуация вызовет недовольство фермеров новым правительством Польши, которое не смогло защитить интересы своих аграриев.


«Фермеры не скрывают недовольства решением Европарламента о продлении беспошлинной торговли с Украиной еще на год. Они считают, что Польша в очередной раз потерпела неудачу, и от правительства хотят немедленных действий», – говорится в публикации.

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