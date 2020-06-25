Варварская вырубка Карпат стала главной причиной разрушительных наводнений

25.06.2020, Киев, Игорь Петров

В горных районах украинских Карпат, где леса выполняют водоохранную функцию, вырубается в несколько раз больше леса, чем в горных районах европейских стран. Уничтожение лесов является причиной постоянных наводнений в Прикарпатье – при полном бездействии правительства и преступной работе депутатов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас превышение по Карпатскому региону в 2-10 раз, больше чем в других странах. Как у нас власть, депутаты борются с этой проблемой? Когда обсуждали Закон о запрете сплошных вырубок лесов в Карпатах, я сказал, что наш Кабмин ничего делать не будет.

В законе сказано, что в течение трех месяцев со дня опубликования закона Кабмин должен обеспечить принятие нормативно-правовых актов по его обеспечению. Ничего не сделано. Кабмин тупо нарушает закон Украины, ничего не делает.

Моя организация подала в суд на Кабмин, окружной суд Киева уже вынес решение, назначил заседание по факту бездеятельности Кабмина.

А как у нас депутаты? Может, они принимают законы, охраняющие леса? Вот закон 3619 от 9 июня «О внесении изменений в статьи 16 и 30 Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины» об угрозе прекращения объектом природно-заповедного фонда выполнения природоохранных, научных и эстетических функций».

Что они хотят? Они хотят разрешить рубки в заповедниках. Вот, чем занимаются наши депутаты – не охраной лесов, а рубками. Они этот закон подписали, и я думаю, что он будет проведен», – возмущен Владимир Борейко.