Варварские обстрелы Донбасса Зеленский объявил «диалогом»

06.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина «постоянно говорит с Донбассом». Об этом в интервью немецкому телеканалу DW заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава украинского государства, отвечая на вопросы журналистов на русском языке, пообещал выполнять «Минские договоренности» и рассказал о «сигналах» Донецку и Луганску.

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«Нужно все время с ними говорить. Мы постоянно с ними говорим, мы постоянно посылаем туда сигналы, говорим, что мы все украинцы, мы все с ними одинаковые, мы готовы делать все, что написано в «Минском соглашении». Вы знаете, что не моя команда, не я подписывал «Минск..», но мы готовы идти по пунктам выполнения всех «Минских договоренностей» для того, чтобы у нас был мир», – заявил Зеленский.

Президент также сообщил, что уже определена дата ближайшей встречи стран-участниц «Нормандского формата» – она должна состояться 12-го июля.