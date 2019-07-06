06.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Донбасс, Украина
Просмотров:

Варварские обстрелы Донбасса Зеленский объявил «диалогом»

Украина «постоянно говорит с Донбассом». Об этом в интервью немецкому телеканалу DW заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава украинского государства, отвечая на вопросы журналистов на русском языке, пообещал выполнять «Минские договоренности» и рассказал о «сигналах» Донецку и Луганску.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нужно все время с ними говорить. Мы постоянно с ними говорим, мы постоянно посылаем туда сигналы, говорим, что мы все украинцы, мы все с ними одинаковые, мы готовы делать все, что написано в «Минском соглашении». Вы знаете, что не моя команда, не я подписывал «Минск..», но мы готовы идти по пунктам выполнения всех «Минских договоренностей» для того, чтобы у нас был мир», – заявил Зеленский.

Президент также сообщил, что уже определена дата ближайшей встречи стран-участниц «Нормандского формата» – она должна состояться 12-го июля.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть