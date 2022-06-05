Варварский обстрел Донецка. От Кремля требуют прекратить переговоры с террористами

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Новости Украины

Украинские вооружённые формирования в субботу произвели варварский обстрел центра Донецка. Горят жилые дома и автомобили. В городе – сирены карет скорой помощи и пожарных машин. Власти ДНР сообщили о пяти погибших и 20 раненых, среди которых оказался ребенок. Весь квадрат попаданий ещё не исследован, очевидно, что цифры будут меняться.

«Украинские мрази стреляли не только по спальным районам, но и по самому центру. Стреляли вечером, когда жара спадает, и дончане традиционно прогуливаются по центральным улицам. Стреляли сознательно, намеренно, они знают, куда они стреляют, знают, что там нет никаких военных объектов», – уточняет экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов.

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По Донецку было выпущено не менее 40 ракет «Града». По предварительным данным огонь вёлся с оккупированных ВСУ населённых пунктов Тоненькое и Пески.

«Все попадания по гражданским объектам. Погибшие и раненые – все гражданские. Стреляли с паузой в 20 минут зная, что приедут скорые – и второй залп», – уточняет тележурналист Максим Равреба.

Кроме того, под обстрел попал посёлок Лидиевка Кировского района Донецка. Пробит газопровод большого давления. Также в течение дня обстреливались Ясиноватая, Макеевка, Горловка.

При этом стоит отметить, что у местных жителей уже кончается терпение. Вот что о настроениях пишет в блоге донецкая журналист и волонтёр Евгения Мартынова.

«Уверенно констатирую, что обстрелами центра и Буденновки Украина достигла цели: уровень социального недовольства максимальный, который я видела за восемь лет войны. Взрывы человеческой ярости сильнее прилётов. Кроме счетоводства и подписания договоров о побратимстве, водружений и прочего никаких новостей с верхов не наблюдается. Ответки как не было в тот раз, так нет и сейчас. Я всегда корректна в высказываниях. И с пониманием. Но. Это катастрофа. Все мыслимые грани перейдены, люди в дикой ярости, в панике. Ждём, что нам скажут власти и военные. Тяжелейшая ситуация», – пишет Мартынова.

Она отметила, что жителям Донецка, считавшим ранее центр безопасным, теперь некуда бежать: «Прифронтовые бежали в тыл. Куда бежать целому городу?».

Следует пояснить, что ответные удары по ВСУ всё же наносятся. Каждую ночь слышно и работу ПВО, и многочисленные «минусы» – и далеко не только в прифронтовых районах или в центре. Другое дело, что противник за восемь лет по максимуму оборудовал позиции, и пока его не выдавить из Авдеевки, Марьинки, Песок и других примыкающих к Донецку населённых пунктов, к сожалению, террор не прекратится. А ввиду сужающегося вокруг них кольца, украинские нацисты каждый обстрел ведут как последний.

Александр Казаков, советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, так объясняет причины неприцельных обстрелов Донецка.

«Чтобы высокие гости из Москвы и вообще из России – политики, государственные деятели, деятели культуры и т.д. – испугались и перестали приезжать в Донецк… они будут обстреливать мирные города Донбасса до тех пор, пока мы их не уничтожим, или не пленим», – комментирует Казаков.

А политолог Сергей Марков уточняет – по некоторым данным, в Донецк готовился визит Владимира Путина.

«Говорят, что реальная главная цель варварских обстрелов ВСУ центра Донецка – не допустить приезда в Донецк Владимира Путина. По данным разведки, Путин может приехать лично в Донецк, и в Киеве и Вашингтоне ожидают от такого визита жёстких решений. И вот бьют по центру Донецка, чтобы охрана ФСО заблокировала поездку по причинам безопасности», – пишет он в своем блоге.

Обстрел Донецка является актом терроризма, считает бывший руководитель ЛНР Марат Баширов.

«Для органов власти ДНР Зеленский теперь – террорист. И для нас тоже должен таким быть признан. А с террористами представители власти России не могут вести переговоры. Мы не должны мстить обычным гражданам Украины, но мы обязаны найти и или уничтожить террористов или отправить их под суд», – требует Баширов.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев обращает внимание, что на фоне всего происходящего Кремль заявляет о готовности продолжать переговоры с Украиной или обещает уступки вроде разблокирования портов для вывоза зерна.

«Наверное, или золотовалютные резервы России Запад разблокирует в ответ, или оружие больше Украине не будет поставлять. Может Украина больше Донецк обстреливать не будет. Иначе – зачем?» – изумляется Царев.

Экс-спикер МИД ДНР Долгов считает преступной даже агитацию за договоренности с властями Украины.

«В России до сих пор есть некоторые удивительные люди, которые полагают, что можно вести с «украиной» какие-то переговоры, о чём-то договариваться. Есть даже такие, кто считает украинских террористов за людей, полагает их некой «легитимной» властью. Режим киевских людоедов должен быть уничтожен физически. «Украина» должна быть уничтожена. Любой, кто так или иначе поддерживает эту террористическую организацию должен отвечать перед законом как пособник террористов (20 лет строгача и выше). Пока вы, принимающие решения в Москве, не осознаете необходимость всех этих мер – до тех пор будете мучиться с этой проклятой «украиной». Говорить тут не о чём. Смерть проекта «украина» станет долгожданным днём для миллионов нормальных людей», – пишет Долгов в своем блоге.

P.S. Украинская сторона традиционно отказывается признавать свои военные преступления. Обстрел Донецка производился силами ДНР из Маеевки с целью обозлить население и стимулировать его записываться в ряды ополчения, заявил сотрудник телеканала «1+1» Андрей Цаплиенко. Ранее бывший политзаключенный Мехти Логунов сообщал, что Цаплиенко является сексотом СБУ и участвовал в допросах участников Русской весны.