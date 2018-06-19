19.06.2018, Киев, Игорь Петров

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«Вас 25 лет на@вают» – в Киеве штурмуют Раду и призывают к «армянскому сценарию»

Сегодняшний митинг у Верховной Рады Украины перерос в столкновения с правоохранителями, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Под парламентом собрались шахтеры, военные пенсионеры, чернобыльцы и ветераны-афганцы, требующие принятия социальных законов.

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Шахтеры также требовали выделения 6 миллиардов гривен на развитие угольной отрасли. Перед собравшимися выступили представили общественных организаций и народный депутат Сергей Каплин.

«Правда заключается в том, что 27 лет вас афганцев, чернобыльцев и других простых людей, как говорят в народе, на@вают», – заявил депутат.

Он призвал к протесту по «армянскому сценарию» – должны быть перекрыты основные трассы в стране, созданы штабы в регионах, а перед Верховной Радой установлен палаточный городок.

Митингующие собрали делегацию, которая зашла в парламент, но часть из стоящих на пощади требовали более активных действий.

Митингующие прорвали оцепление, после чего начались столкновения с полицией. Полиции удалось сдержать протестующих, но несколько человек получили легкие ранения.