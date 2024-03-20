«Вас хуситы обижают»: Арестович глумится над британской армией

Британия – мастер воевать чужими руками, но не имеет боеспособной сухопутной армии.

Об этом в эфире интернет-блога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, выиграть у России с таким раскладом у Британии не получится.

«Британцы подраться – первые мастера. Просто они еще мастера драться чужими руками, всю жизнь так делали. Бриты – специалисты по когнитивной войне, но они с этой когнитивной войной заигрались до того, что их сухопутные войска, которые никогда не были их сильной стороной, – 73 тысячи человек. Это – российская группировка только на запорожском направлении, например. А под Авдеевкой было 120 тысяч», – сказал экс-советник ОП.

«Вся британская армия меньше в полтора раза, чем россияне нагнали на одно направление. Так вы слона не продадите, с таким настроением, поэтому мое доброе обращение к британцам – мы вас любим, мы вас уважаем, вы – сильные, вы – крутые, вы – молодцы, последние взрослые в мировой политике, но надо что-то делать с вашей армией.

А то, когда вы говорите, что готовы воевать и готовы к тяжелым решениям, но не можете набрать людей на два фрегата несчастных и армию сокращаете сухопутную, у вас 20 танков и производства танков нет, то одной когнитивной войной вы не выиграете – надо махаться как в старые добрые времена. Хотя бы как во времена Фолклендов, я уже не говорю про Вторую мировую войну. Надо как-то увеличивать численность армии, что-то реально производить. Видите, хуситы вас обижают, чего уж говорить про Россию», – заявил Арестович.