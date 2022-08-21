«Вас надо отправить в ДНР, где смертная казнь» – страшные кадры из Херсона

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Новости Украины

Игорь Шаповалов )

На Херсонщине поймали корректировщиков ВСУ и привели на место гибели семьи из пяти человек в селе Брилёвка, среди которых были дети. Они сгорели заживо в подвале собственного дома в результате прямого попадания ракеты американской РСЗО «Himars».

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Об этом сообщается в сюжете, который в своем Telegram-канале опубликовал замглавы новой военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Корректировка артиллерийского удара по тыловой территории осуществлялась тремя местными жителями, которые вызвались добровольно помогать киевским экстремистам «жарить орков», – Олегом и Денисом Гузье, а также женой последнего. Наводка огня на односельчан была произведена через подложенный телефон с включенной геолокацией.

Предположительно, налет был организован с целью ликвидации узловой железнодорожной станции, которая не имела стратегической значимости для военнослужащих РФ. Пострадала гражданская инфраструктура.

Как стало известно, жена Дениса Гузье вместе с родителями жила напротив дома, принявшего на себя удар вражеского снаряда. Женщина заблаговременно вывезла отца и мать. После инцидента поспешила затребовать компенсацию за разрушенное жилье.

«Мое мнение, вас нужно отправить в ДНР, где есть смертная казнь. По российским законам вы будете жить. А семь душ – нет. Их не будет. Ты же целовала бабу Олю! Обнимала ее!», – обратились к стоящей на коленях перед родными убитых наводчице.

Трое задержанных начали плакать, прилюдно каялись и просили прощения за содеянное, предлагая в качестве расплаты «пролить свою кровь на линии фронта за Россию», чтобы избежать судебного процесса.

«Мальчики, я вас не прощу. Никогда в жизни вас не прощу. И там… Пусть Бог вам будет судьей. Будьте вы прокляты», – ответила потерявшая детей мать.

Удар ВСУ был совершён 29 июля. Пострадала железнодорожная станция, были разрушены жилые дома, прямое попадание одного из снарядов убило семью. Военных объектов в направлении обстрела не было.