«Вас никто не понимает!» – гость из США ошарашил мовнюков

29.09.2019, Киев , Владимир Гладков

Украина проигрывает информационную войну из-за твердолобости майданщиков-пропагандистов, которые отказываются осознавать, что ареал распространения украинского языка ничтожно мал по сравнению с русскоязычной аудиторией в мире.

Об этом в эфире меджлисовского канала ATR заявил капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы проигрываете информационную войну, одну из самых важнейших войн. Почему вы её проигрываете – потому что вас не слышат! Вас не слышат мои родители в Америке, вас не слышат русскоязычные в Канаде, вас не слышат в Израиле, в других странах, во всём бывшем Советском Союзе, и в Крыму вас не слышат, потому что они не понимают по-украински», – отметил Табах.

«Там глушат!» – попытался оправдаться замглавы запрещенного в РФ меджлиса, нардеп Ахтем Чийгоз.

«Глушите их! Что я хочу сказать: у вас нет русского канала, который доносит вашу точку зрения до Грузии, до Таджикистана. И эту программу смотреть не будут, потому что и я тут половину не понимаю», – заявил американский военный.