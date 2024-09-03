Вас подслушивает Instagram. Еще одна соцсеть Цукерберга попала в эпицентр громкого скандала

Сергей Рыжов.  
03.09.2024 12:11
  (Мск) , Москва
Просмотров: 283
 
Tехнологии, Дзен, Общество, Происшествия, Скандал, Соцсети, США


Не успел утихнуть шум после запоздалого, хотя и честного признания Марком Цукербергом в цензурировании по требованию американского правительства публикаций пользователей на темы пандемии ковила и коррупции сына нынешнего президента США Хантера Байдена, как разразился новый скандал, в центр которого попала еще одна запрещенная в России соцсеть Цукерберга – Instagram.

Как выяснил  ресурс 404 Media, соцсеть Instagram в рекламных целях подслушивает (опция Active Listening) каждого своего пользователя. В этом признался один из основных партнеров платформы по предоставлению рекламных услуг Cox Media Group (CMG), уже много лет работающий с Google и Meta.

Не успел утихнуть шум после запоздалого, хотя и честного признания Марком Цукербергом в цензурировании...

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Согласно презентации CMG в рамках развития опции для контекстной рекламы, которая буквально читает мнения пользователей, компания предлагает клиентам услугу «активного прослушивания».

Эта опция также позволяет ИИ подслушивать разговоры пользователей по смартфону. Если пользователь что-то говорит в зоне действия микрофона своего телефона, телефон это слышит и анализирует, после чего предмет интереса человека «чудесным образом» начинает появляться в контекстной рекламе

Active Listening увлекает любые звуки с микрофона любых смартфонов;
алгоритмы Active Listening позволяют выдавать клиентам наиболее точную рекламу.

К примеру, после фразы «нужна новая футболка», которую пользователь проговаривает рядом с телефоном, он начинает видеть наплыв таргетированной рекламы футболок.

Главные клиенты Cox Media Group: Google, Amazon и Meta.

Примечательно, что Google и Meta, после обнародования данных об использовании Active Listening, удалили любые упоминания CMG со своих ресурсов. В Amazon заявили СМИ, что знают об этом сервисе, но никогда им не пользовались. В Facebook объяснили, что экстренно «начали проверку» этой информации от СМИ.

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