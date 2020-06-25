«Вас превратят в скотов!» – политик обратился к Белоруссии

25.06.2020, Москва, Михаил Рябов

Белоруссия, где руководство заигралось в «многовекторность», а часть населения демонстрирует готовность поддержать майданные проекты Запада, не должна повторить горькие уроки Украины.

Об этом говорится в специальном обращении экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не хочу, как человек, видевший тяжелую жизнь, войну на Донбассе, майдан в Киеве, одесскую трагедию, которую сотворила так называемая европейско-американская «демократия», повторения этого в Белоруссии! Куда бы они своим «демократическим» носом не лезли, – там разруха, война, кровь, трагедия, растущие города мертвых. Ну вот, и пришла в Украину та европейская «ценность». И что же я увидел?

Медицины нет. Уровень безработицы катастрофически растет. Деиндустриализация проводится широкомасштабными темпами. Народ Украины стал рабами. А в большем случае еле сводит концы с концами. Детей в школах обучают на самом низком уровне, чтобы легче было управлять малограмотными. Просто, одним словом, в скотов людей превращают», – пишет Журавко.

«Нацизм, бандитизм, хаос, коррупция сжирают все последнее, оставшееся, что еще было хорошего. Как вы думаете, кто эту всю заразу к нам принес? – Лжедемократы! Захватчики моей Родины! Америка и ее европейские саттелиты. Они этот майдан сотворили. Будь он проклят! И все, кто его возглавлял!

Я сегодня обращаюсь к белорусскому народу! К матерям, отцам и молодежи. Посмотрите внимательно в социальных сетях интернета, что произошло с Украиной. Как за шесть лет пришедшая хунта и майдан уничтожили мою любимую страну. Свыше 15-ти тысяч погибших на Донбассе. Свыше двухсот маленьких ангелочков, ушедших в мир иной. Свыше 5000 политзаключенных. Секретные тюрьмы карателей из СБУ. И можно многое перечислять страшного, происходящего в Украине. Карпаты лысые, Чернобыль горит. Настоящая история попрана, уничтожена. Вурдалаки, рагулье уничтожают памятники, скачут на костях наших настоящих героев Великой Отечественной войны. Кричат «Слава Украине!» – «Героям Слава!», убивая собственную страну. И все это прикрывается демократическими понятиями и лозунгами», – напоминает политик.

«Белорусы! Братья мои! Я сам инвалид первой группы, безрукий, безногий. В своей жизни я был в Белоруссии всего лишь три раза. Последний раз я был два года назад. Вы очень хорошие люди! И Белоруссия у вас красивая! Современная! Любящая свою историю, своих героев, которые спасли мир от фашизма. Вспомните своих предков! И не допустите хаоса и развала в своей стране. Объясняйте своим детям, что революции, майданы ни к чему хорошему не приведут! Пусть для вас Украина станет тем страшным примером, который не для подражания, а для познания, как не нужно малодушничать, трусить, сдаваться врагам, чтобы не потерять страну, которую вы так тяжело строили», – призывает Журавко.

«По-человечески призываю вас исполнять свою Конституцию и законы Белоруссии. Не переходить черту дозволенного. А все делать в рамках закона. Это мой вам совет. Только так вы не повторите ошибки других стран, как например, Украины… Белорусы! Я не забуду одну фотографию. Ее весь мир увидел, когда заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд раздает печеньки, булочки на Майдане в Киеве. Не верьте этим заокеанским, европейским пирожкам! Внутри них – яд, горе, война и смерть народам», – заключил экс-депутат.