«Вас снесут» – Зеленскому и его команде вынесли приговор на канале АTR

24.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Пиарщики президента Украины Владимира Зеленского никак не могут понять, что они делают колоссальную ошибку, «направляя безумную энергию украинского общества» вовнутрь страны и на себя.

Об этом говорили участники эфира медждисовского телеканала «АTR», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас берут людей, один подозревается, что выбил два стекла (дверные стёкла Администрации президента – ред.), и кто-то один из организаторов. Тот, кто выбил два стекла – человек, который шесть лет отвоевал, который был ранен, который кучу людей спас, как я понял, и сам чудом выжил.

Я понимаю, бить стёкла нельзя… Ладно, ничто это не обсуждаем, сколько ремонт стоит, профессионалы с разных точек зрения смотрят на одни и те же купюры, мне другое. Говорят, что им угрожает срок от трёх до семи лет за разбитое стекло», – заявил объявленный в розыск в РФ пропагандист-русофоб Айдер Муждабаев.

«Причём, жертв нет, раненых нет, капля крови не пролилась, пока, по факту только повреждение имущества. Да, хулиганские действия, но есть административный кодекс. Жертв нет. Когда есть убитый, суд всё равно будет по уголовной статье.

В любом случае в деле Стерненко есть труп, суд будет всё равно по уголовной статье. Но здесь совсем не всё равно, здесь действительно нет жертв, никто не умер, не сломали руку-ногу. Ну, к чему так «дратувать» (раздражать – ред.) общество? Я этого понять не могу», – сокрушался меджлисовец.

В свою очередь работавший в Москве украинский пропагандист Роман Цимбалюк обратился к пиарщикам Зеленского.

«Ребята в Офисе президента, наши дорогие пиарщики и очевидно очень умные люди, вы делаете колоссальную ошибку. Вы всю эту безумную энергию украинского общества направляете внутрь, в том числе, в себя. И кто вам сказал, что эта энергия вас не сметёт?» – пригрозил Цимбалюк.