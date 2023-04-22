Вас тут не стояло. Постмайданная Украина как полигон стирания русских из истории

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Когда после второго майдана украинские власти начали агрессивную кампанию по так называемой декоммунизации страны, многие задавались вопросом, глядя на вошедших в раж «активистов»: мол, чем они будут заниматься, когда в стране повалят последний памятник Ленину?

Ответа не пришлось ждать долго. После Лениных пришел черед советских солдат, военачальников Победы в ВОВ, а в прошлом году к ним присоединились Пушкин, Горький, Суворов, основатели Одессы и так далее. Следом за декоммунизацией пришла «деколонизация».

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Закон №7253 «О внесении изменений в закон «О географических названиях» о деколонизации топонимии и упорядочении использования географических названий в населенных пунктах Украины» был проголосован Радой еще 21 марта нынешнего года. Этим документом на Украине были запрещены географические названия, связанные с Россией и СССР. Вчера же президент Зеленский подмахнул этот закон, после чего он вступает в законную силу.

В частности, отныне в Незалежной запрещается присваивать населенным пунктам и географическим объектам названия, «которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют государство-оккупанта или его достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, его деятелей, которые совершали военную агрессию против Украины и других суверенных стран».

По словам министра культуры Александра Ткаченко, война стала толчком для трансформации понимания того, что культурное наследие является ключевым элементом идентификации украинской нации и фактором национальной безопасности Украины. За этими пафосными словами кроется курс на масштабную перекройку исторической памяти украинского народа.

Для чего это нужно, хорошо сказал живущий в Чили украинский публицист Олег Ясинский:

«Чтобы новые поколения не знали своих корней, забыли свой язык, предали своих предков и научились при этом делать невинные глаза. Чтобы они привыкли путать следствия с причинами, Путина с Пушкиным, ценность своих жизней с бизнесом правительства мясников, обезумевших от безнаказанности, превративших страну в гигантскую бойню, жиреющих на торговле трупами собственной молодежи».

Нужно сказать, что в указанном направлении идеологи постмайданного режима развернули весьма активную деятельность и добились значительных практических результатов. И пускай эти результаты со знаком минус, тем не менее, статистика впечатляет. Обратимся к сайту небезызвестного Украинского института национальной памяти – головной конторе, уже восьмой год осваивающей господряд на кастрацию этой самой памяти.

Среди прочего там с гордостью сообщается, что за последний год в стране было уничтожено «не менее 34 памятников Пушкину». За это же время было переименовано 7 652 названий городов, сёл, улиц и площадей, из национальной топонимики методично убирается все русское и коммунистическое.

Помимо успехов в деле сноса памятников Пушкину, Институт нацамяти в своем ежегодном отчете хвастается уничтожением девяти памятников писателю Максиму Горькому, четырех памятников неправильному украинцу и автору романа «Как закалялась сталь» Николаю Островскому, четырех памятников полководцу Александру Суворову и около 20 мемориалов и памятников советским воинам, освободившим Украину от немецких захватчиков.

Отдельной строкой в отчете УИНП идет «пример деколонизации общественного пространства» в Одессе. Речь идет об уничтоженном памятнике основателям города, среди которых императрица Екатерина II, и ее сподвижники и фавориты де Рибас, де Волан, Потемкин и Зубов.

Институт нацамяти признает и проблемы – в частности, неудачу инициативы по лишению Национальной Музыкальной Академии Украины имени Петра Ильича Чайковского, поскольку академическое и студенческое сообщество проголосовало против, несмотря на активное давление свидомых бандерлогов. В связи с этим УИНП даёт властям рекомендацию «больше работать с университетами», «особенно с некоторыми», где «ректоры могут оказывать давление на профессоров и студентов».

Смешно, но в отношении фигуры Чайковского у националистов явная биполярочка. Параллельно усилиям по переименованию Национальной Музыкальной Академии спецы по «генетическому коду нации из Научно-исследовательского института украиноведения МОН Украины родили заключение, согласно которому установлена генетическая принадлежность и национальная идентичность творческого наследия Петра Ильича Чайковского.

Все это, как вы уже наверняка догадались, принадлежит украинскому народу, и было нагло украдено у него москалями. Интересно, что победит в этой битве – желание присвоить Чайковского и сделать его украинцем или животная ненависть ко всему русскому?

В свете новопринятого и подписанного Зеленским «деколонизационного» закона придется как-то решать зависшие вопросы по стиранию с карты Украины Днепропетровской и Кировоградской областей. Как вы помните, соответствующие областные центры уже давно переименованы в Днепр и Кропивницкий, а вот до смены названий областей у Рады руки не дошли.

Интересна судьба таких городов, как Николаев, Одесса и Полтава. Ведь как ни крути, они намертво связаны с Россией и в строгом соответствии с буквой деколонизационной цидулки «превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют государство-оккупанта или его достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события и деятелей».

Полтава – это известная каждому школьнику военная виктория Петра над шведами. Место славы русского оружия. Николаев – это один сплошной памятник истории русского флота, про Одессу и так все понятно.

А ведь есть еще менее известные живые напоминания о России вроде основанного в 1739 году по указу правительствующего Сената Российском империи города Шостка в нынешней Сумской области. Или построенный с нуля при коммунистах город энергетиков Славутич на Киевщине.

Логика дальнейшей деколонизации закономерно ведет к тому, что будущие поколения украинцев будут жить на улицах имени Бориса Джонсона, Джона Маккейна и Дарьи Треповой. В честь последней уже предлагают переименовать чудом уцелевшую в Киеве улицу имени сказочника Бажова.

Парадоксальным образом логика запущенного антиисторического бумеранга ведет прямиком к необходимости запрета самого названия Украина, поскольку этимологически оно тоже связано с Россией и означает ее фронтир, место «у края» Российской империи.

Украинская борьба с исторической памятью не является чем-то уникальным. Примерно тем же самым на постсоветском пространстве заняты этнонационалисты от Кишинева до Бишкека. Украинский пример если чем и уникален, так это своей тотальностью и масштабами. Нигде больше советское и русское прошлое не выкорчевывается столь массово и яростно, буквально в промышленных масштабах.

И в этом смысле постмайданная Украина – опытная лаборатория для обкатки такого рода экспериментов и их дальнейшего масштабирования по всему бывшему СССР. И через каких-то 10 – 15 лет вдруг выяснится, что русских на одной шестой части суши за пределами РФ в прямом смысле слова не было. Как говорил герой советской юморески – «Вас тут не стояло».

Процесс этот, к сожалению, уже идет, и кто его в силах остановить, пока что непонятно.