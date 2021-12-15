«Вас всех убьют и подорвут» – дщерь Навального пугала европейцев Путиным на вручении премии Сахарова

Сегодня в Страсбурге на пленарной сессии Европарламента прошла церемония вручения премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли», которую присудили отбывающему срок в колонии российскому либеральному блогеру Алексею Навальному.

Примечательно, что зал заседаний фактически был полупустым, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы отмечаем десятилетие премии Андрея Сахарова, это был человек, который боролся с режимом в России, и мы продолжаем работу в течение 30 лет после падения коммунизма в СССР, – сказал председатель Европарламента Давид Сассоли. – Это борьба за человеческое достоинство, за верховенство права, и именно эти принципы поддерживает и защищает господин Навальный, и за это он оказался в тюрьме, и чуть ли не потерял жизнь». «От имени Европейского парламента я призываю к незамедлительному освобождению его без всяких условий. Я лично и Европейский парламент в целом ждём того дня, когда господин Навальный приедет к нам сюда в парламент и сможет получить этот приз», – добавил глава парламента.

Следом выступила дочь «лауреата» Дарья Навальная, которая разразилась антироссийским спичем. Речь её сопровождалась бурными аплодисментами в лучших традициях партийных заседаний прошлого века. Где-то рядом суетился и тоже хлопал в ладоши подручный блогера-уголовника Леонид Волков.

Она рассказала, что такая премия – большая честь, а также сигнал для единомышленников бороться с «режимом». При этом она подчеркнула, что Сахаров был человеком непрагматичным – в укор «прагматике» европейских политиков, поддерживающих и призывающих к нормальным отношениям с Россией.

«Мы можем взять калькулятор и посчитать, сколько стоит прагматизм европейскому налогоплательщику. Много лет мы флиртовали с Путиным и показали, что повышая его рейтинги, мы даём ему возможность развязывать войны, во сколько это обошлось нам? Сейчас мы слышим, что массируются войска на украинской границе, и никакой прагматизм не окупит прямые потери, прямой ущерб от таких действий. Не говоря уже о времени, которое потратят западные политики на решения проблем России, вместо того чтобы заниматься проблемами своих стран», – бредила девушка. «Борис Немцов – один из оппозиционных лидеров, был убит выстрелом в спину, неподалёку от Кремля, а прагматичные люди говорят: что же мы можем сделать? Мы можем ограничиться жёсткими выступлениями и продолжать дискуссию. А они убьют второго и третьего, и четвертого, четвёртого убьют в центре Берлина, а пятого в Великобритании. А потом подорвут где-нибудь склад в Европе и начнут убивать людей химическим оружием. И нет гарантий, что завтра не начнут просто падать замертво европейские политики, просто дотронувшись до дверной ручки», – стращала европейцев младшая Навальная. «Я написала своему отцу и спросила, что ты хочешь, чтобы я сказала в Европарламенте? Он передал: скажи, что никто не должен отдавать Россию путинскому режиму, мы являемся частью Европы, и мы боремся, чтобы стать частью Европы», – заключила дочь «лауреата».

После этого под аплодисменты ей был вручён сертификат о присуждении Навальному премии.