«Ваш европейский король голый» – депутат молдавского парламента

Современную политику Евросоюза, которая оперирует такими понятиями, как «райский сад» и «дикие джунгли», нельзя воспринимать всерьёз. Это сегрегация людей и возврат к той самой ужасной риторике, которая довела в своё время до большой войны, когда стали делить на «хороших цивилизованных» и «плохих недолюдей».

При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который это произнёс, не так уж сильно похож на «белокурую бестию», о которой писал Ницше.

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Об этом в эфире программы «Тема» на закрытом молдавскими властями и доступном только в интернете канале ITV Moldova сказал депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов, публицист и телеведущий Константин Старыш.

Ведущая иронично поинтересовалась, может, Борреля не так поняли.

«Их всех почему-то «не так понимают». Майю Санду «не так поняли», когда она сказала, что нацистский палач Антонеску – это «историческая личность, о которой можно сказать и хорошее, и плохое». «Не так поняли» и этого товарища, Борреля. Если ковыряться в истории, многих «не так поняли». Может, Гитлер на самом деле любил евреев, хотел создать им хорошие условия, а его «не так поняли», и он начал их истреблять? А что мы «не так поняли», когда Майя Санду говорила, что будет президентом «для всех»? И вот, проходят три года, и она говорит: те, кто не голосует за евроинтеграцию, не получат денег на развитие своих населённых пунктов? И она это говорит и раз, и подтверждает это – два. Мы всё правильно поняли сейчас! Если мы тупые, и до нас не доходит с первого раза, она нам ещё раз это объяснила. А в промежутке посол ЕС в Молдове господин Мажейкс попытался поработать фиговым листком, чтобы прикрыть то, что мы обычно «не так понимаем» от Майи Григорьевны Санду. Нельзя же так партнёров подставлять! Он же старается для вас! Он старается, чтобы ваш звериный оскал выглядел как-то человечнее. Вот собачку вам подсунули пиарщики, чтобы вы выглядели добрее. Вот он говорит, что надо изучить решение Европейского суда по правам человека относительно незаконно уволенного генпрокурора. А она выходит и говорит: «ЕСПЧ рекомендовал». У нас теперь уже и вердикт ЕСПЧ носит рекомендательный характер. Когда это надоест коллективному Западу, что его на каждом шагу подставляют?» – возмущается Старыш.

По его словам, он давно пришёл к выводу, что маленькая Молдова стала полем для социопсихологических экспериментов.

«Вот такая маленькая лаборатория. Вот если здесь громыхнет – всем станет ясно, что и ваш европейский король голый», – резюмировал молдавский депутат.