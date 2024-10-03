«Ваша пехота нужна НАТО!» – министр обороны Швеции приятно шокирован количеством украинского пушечного мяса

Анатолий Лапин.  
03.10.2024 16:58
  (Мск) , Варшава
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Запад, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


НАТО заинтересовано в приеме Украины в свои члены, потому что Киев может выставить огромное количество пехоты в интересах Альянса.

Об этом в рамках Варшавского форума по безопасности заявил министр обороны Швеции Пол Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО заинтересовано в приеме Украины в свои члены, потому что Киев может выставить огромное...

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«Это вопрос наших собственных интересов, так сказать, внутри Альянса. Я думаю, что количество наземных войск, которое вы можете предоставить, просто поразительно, и для Альянса было бы хорошо иметь такую возможность.

Опыт, который Украина может передать, я думаю, очень важен. Также важна способность поддерживать технологическое превосходство и уровень инноваций. Нам есть, чему поучиться», – заявил Джонсон.

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