«Ваше будущее вместе с Россией»: белорусский президент «очумевшей» Европе

26.09.2022  16:44 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, ЕС, Политика, Россия


Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что России и Белоруссия могут нормально развиваться и без Запада.

Об этом он сегодня в Сочи сказал российскому коллеге Владимиру Путину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что России и Белоруссия могут нормально развиваться и без...

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«Мы изменились за эти три месяца значительно. Увидели, что можем жить нормально. Правильно вы повторили пункты наших договоренностей. У нас импортозамещение нормально получается. На своих самолетах будем летать и военных, и гражданских (на военных мы и так летаем), и на своих автомобилях будем передвигаться. Никакого страха нет.

Ну а Европа если очумела, пусть они думают. Я уже три раза им сказал: их будущее вместе с нами. Вместе с Россией, где есть все, что им надо. А у них есть то, что мы можем купить – технологии и прочее. Что им ещё надо? Просто надо принимать ответственные решения. Ну не хотят, не надо. Мы потихоньку будем выстраиваться», – сказал Лукашенко.

«И с уважением к нам относиться», – вставил Путин.

«Без этого мы вообще разговаривать с ними не будем. Мы же славяне. Унижения никто терпеть не будет. Не говоря уже о Белоруссии. Россия – гигантская страна. Какие могут быть унижения? Мы же помним как там в Америке, начиная с предыдущего президента – мы исключение, корону на голову надел мы миром будем управлять.

Мы же помним, мы обсуждали эту тему. То продолжается и сейчас. Нельзя так относиться к людям. Мы с вами не единожды это обсуждали, определились, наметили и идем этим курсом. Кто хочет с нами в мире жить и уважать нас – мы открыты. Но унижения никто не потерпит. У русских людей никогда этого не было. Ни один русский человек не позволит ни одному президенту, в том числе, и Путину не следовать этой линии, – сказал Лукашенко.

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