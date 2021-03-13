«Ваше мероприятие окончено», – полиция в Москве накрыла крупную сходку «новых Навальных»

13.03.2021, Москва, Елена Острякова

Московская полиция через полчаса после открытия задержала всех 150 участников съезда независимых муниципальных депутатов, который проводила организация «Объединенные демократы».

«Граждане собравшиеся! Ваше мероприятие оконченною по факту осуществления деятельности международной или иностранной неправительственной организации, деятельность которой нежелательна на территории РФ», – объявил участникам съезда полковник полиции.

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Он предупредил, что в случае сопротивления к задержанным может быть применена физическая сила или спецсредства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Среди задержанных оказались такие статусные либералы как Евгений Ройзман, Илья Яшин, Юлия Галямина и Владимир Кара-Мурза.

Политолог Станислав Белковский считает, что таким образом, власть пытается сделать невозможным участие оппозиционеров в выборах.

«Видимо, новейшие полицейские гонения преследуют такую главную цель: посредством экспресс-приговоров по уголовным статьям исключить участие всех этих политиков в сентябрьских выборах-2021. И, тем самым, обессмыслить «Умное голосование» им. А. А. Навального. Посмотрим», – написал Белковский в своем телеграм-канале.

Доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов пояснил в своем телеграм-канале, что нежелательной организацией, упомянутой полицией, скорее всего является «Открытая Россия» беглого олигарха Михаила Ходорковского, который спонсирует «Объединенных демократов».

«Больше года Ходорковский активно поддерживает деятельность «Объединенных демократов», не скрывая заинтересованности в расширении проекта. На форуме в полном составе присутствует организация, признанная нежелательной – «Открытая Россия» Ходорковского. Что стоит отметить: Михаил Ходорковский фактически пытается занять все позиции в оппозиционном политическом процессе, которые ранее принадлежали структурам Навального. «Объединённые демократы» – это, по сути, механизм «Умного голосования», усовершенствованный и раскручиваемый Ходорковским. А это позволяет иначе посмотреть на происходящее. Через этот «механизм» по всей стране заводятся противники государства в муниципальные органы», – написал Карнаухов.

Примечательно, что вчера Ходорковский в интервью либеральному телеканалу «Дождь» перечислил арестованных сегодня делегатов съезда как людей, которые должны «заменить Навального».

«Андрей Пивоваров набирает людей, Ройзман Евгений, его стало сейчас намного сильней, чем раньше, Галямина Юлия прекрасно выступает. Это десятки людей. У власти нет хорошего выхода. Не выпустит Навального – появится 5 или 10 новых Навальных. Выпустит – эти 5-10 людей тоже никуда не денутся», – сказал Ходорковский.