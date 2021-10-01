«Ваше место в тюрьме». Премьер Грузии пригрозил американцам и европейцам

01.10.2021 10:38 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава

Новости Украины

До проведения выборов в органы местного самоуправления в Грузии остается всего лишь один день, а страну продолжают сотрясать политические штормы, скорость ветра которых зашкаливает за 30 м/с, а высота волн достигает 9 метров. Эта аналогия невольно приходит на ум, когда анализируешь события минувших дней, которые взбудоражили всю грузинскую общественность.

Сегодня, пожалуй, ни для кого не секрет, что последнее видеообращение беглого экс-президента Михаила Саакашвили к грузинскому народу вообще вывело из строя всю избирательную кампанию в Грузии.

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«Решается судьба Грузии, решается вопрос о том, будет ли спасена Грузия, и, конечно, я взял билет на вечер 2 октября, чтобы быть в Тбилиси и защитить вашу волю, чтобы вместе с вами принять участие в спасении Грузии. Я делаю это не для себя, мной не движут никакие личные амбиции и стремление к должности. Я действительно не собираюсь бороться за это, но я буду бороться за то, чтобы у наших детей было будущее. Я надеюсь, что все мы будем стоять бок о бок, мы все отбросим разногласия. Мы должны пойти до конца, чтобы добиться полной победы. До встречи в Тбилиси», — заявил Саакашвили.

Разумеется, возвращение блудного сына на родину, против которого в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, в Тбилиси восприняли по разному. Соратники Саакашвили запели о безоговорочной победе на предстоящих выборах, а власти, используя удобный для них случай, начали убеждать свой электорат в том, что как только Саакашвили прибудет в Тбилиси, он тут-же будет арестован.

«Для Саакашвили не нужно 100 000 человек, нужно минимум 10 полицейских, опытных людей, которые его задержат. Государство полностью готово к тому, чтобы обеспечить порядок, чтобы не было помех исполнению закона, и все это мы сделаем мирно», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Отвечая на вопрос представителей средств массовой информации, каковой будет реакция западных политиков на арест Саакашвили Гарибашвили добавил:

«Пусть приедет любой конгрессмен, европарламентарий сядет передо мной и докажет, что Михаил Саакашвили не виновен. Мой ответ им будет таковым. Все лица, которые осведомлены и скрывают информацию о преступлениях Саакашвили – их место тоже в тюрьме».

Очень приятно, что премьер Грузии наконец-то поумнел, повзрослел, встал на защиту буквы закона, но очень хочется надеяться, что вслед за возможным прибытием и задержанием Саакашвили, которого так усердно прикрывали Вашингтон и Брюссель, он на порывах радости не начнет по одному вылавливать и арестовывать американских и европейских политиков, прибывающих с визитом в Тбилиси. Если подобное и произойдет, разумеется, Грузия столкнется с массой проблем, в результате которой пострадает не премьер, а грузинский народ. Всем знакомо, как политики, став изгоями для американцев, в считанные минуты бегут из своих государств, беззаботно укрываясь в третьих странах мира.

Сегодня с полной ответственностью можно утверждать, что заявление Саакашвили приостановило, ввело в ступор и без того накаленную предвыборную кампанию в стране.

Напомним, что в предстоящих выборах примут участие 43 политические партии. Главными конкурентами являются правящая – «Грузинская мечта», оппозиционное – «Единое национальное движение» и оппозиционное – «За Грузию». Согласно последним социологическим опросам, побеждает правящая партия – 35%, на втором месте «ЕНД» – 30%, а замыкает тройку партия «За Грузию» – 11% голосов.

В социальных сетях уже тиражируются разные картинки, на которых Саакашвили пакует чемоданы и собирается в Тбилиси, на других он уже спускается с трапа самолета в тбилисском аэропорту, а телеканалы, не теряя времени, проводят всяческие опросы.

К сожалению или к радости, и тут цифры лукавят. Разумеется, на провластных каналах побеждают сторонники правящей партии, которые уверены в том, что Саакашвили трус и не осмелится приехать в Тбилиси, а на оппозиционных – сторонники «Единого национального движения», наоборот, уверены в прибытии Мишико.

Пока грузинские политики, пребывая в некой эйфории, пытаются распознать, что же замаскировано за очередным выпадом Саакашвили, является ли это действительностью, в хор грузинского национального многоголосья вливаются и европейские чиновники.

«Предвыборный период тяжелый и критический во всех странах. Но Грузия, к сожалению, в этот период очень поляризована. Политические силы обвиняют друг друга. Я слушаю «Грузинскую мечту», они обвиняют оппозицию, я слушаю «Национальное движение», и они обвиняют «Грузинскую мечту». Все указывают друг на друга», – считает член Европейского парламента Марина Кальюранд.

Объяснить бы госпоже Кальюранд, что «критический предвыборный период» и «предвыборная поляризация в Грузии» – это, в первую очередь, результат активной деятельности американских и европейских политиков, которые так усердно защищают и покрывают грузинских оппозиционеров. Ведь, по мнению европейцев, оппозиции можно все, а правящей партии – ничего. Как говорится, политика двойных стандартов на лицо.

Итак, сегодня в Грузии наступил день тишины. Это означает, что чиновники всех рангов и мастей не делают каких-либо комментариев по текущим политическим процессам в стране, представители различных партий не проводят встреч с избирателями и избегают всякой агитации. Главной интригой в грузинском социуме остается лишь несколько вопросов: приедет ли Саакашвили в Грузию, будет ли он арестован в аэропорту, и кто победит на самих выборах?

О том, как будет развиваться очередное цирковое представление в Грузии «ПолитНавигатор» обязательно подробно расскажет позже в деталях и с фотографиями.

P.S.

При этом Саакашвили в своем блоге сообщил, что сегодня вернулся в страну.

«Доброе утро, Грузия. Восемь лет прошло», – написал экс-президент.

Позже Саакашвили выложил видеообращение, в котором утверждает, что находится в Батуми. Он призывает граждан прийти 2 октября на выборы, а затем собраться в центре Тбилиси.

При этом в МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал государственную границу.

Скандальную ситуацию прокомментировал политический обозреватель Владимир Корнилов.

«Гражданин Украины Саакашвили опубликовал мутное ночное видео, на котором убеждает, что он в Батуми, и призывает к очередной цветной революции в Грузии. Пытаюсь понять, так Украина себя считает союзницей Грузии или ее противником? По идее, союзник должен был бы уже выписать ордер на арест своего гражданина, свергающего власть в союзной державе. Или нет?», – пишет эксперт в своем телеграм-канале.