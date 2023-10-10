Ваше время вышло: валдайский сигнал западникам от Путина и Украина

Наступившее после распада СССР глобальное царство «общечеловеческих ценностей западного образца» долгие десятилетия казалось незыблемым и вечным, оспаривать гегемонию мировой метрополии в лице коллективного Запада и его флагмана США было чем-то сродни моветону.

Большинство стран и народов на планете смирились с этим новым глобализмом и просто пытались встроиться в него на максимально выгодных условиях, А если так не получалось, то просто встроиться хоть как-то.

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Те же немногие, кто вопреки всему отстаивал право на собственный путь и самобытность, кто не желал делать «Ку» мировому жандарму и подчиняться «порядку основанному на правилах», устанавливаемых их выгодополучателями, объявлялись «изгоями» и «осью зла», всячески демонизировались глобалистской пропагандой и обкладывались санкциями, как приговоренный к сожжению на костре сухим хворостом.

Иран, Куба, Венесуэла, КНДР, Белоруссия, некоторые африканские страны… Этот список противников глобализма долгое время оставался неизменным, как неизменным был и расклад сил на мировой арене – не в пользу таких «изгоев». Пока, наконец, объективная логика развития в формате периферийного капитализма не начала все сильнее выталкивать на этот же путь сопротивления западному диктату и самый крупный осколок бывшего СССР – Россию.

Российский человеческий научный, военный, экономический и прочий потенциал, даже несмотря на известную редукцию и упрощение в девяностые, все же давал основания стране, раскинувшейся на одной седьмой части суши, претендовать на что-то сильно большее, чем уготовленное ей место в глобальной пищевой цепочке в виде сырьевого придатка развитого Запада.

Осознание несправедливости нынешнего порядка и места России в нем не было быстрым. Ему предшествовали более чем полтора десятка лет попыток «честно» вписаться в глобальную модель рынка в роли сырьевого экспортера, готового покупать на Западе все недостающие технологии

Проблема возникла тогда, когда в Москве поняли – никакой честной игры Запад с русскими не ведет и вести не собирается. «Законное место» России в существующем порядке – это та самая «страна-бензоколонка» из презрительных спичей евробюрократов. Попытки же явочным порядком ревизовать собственное геополитическое поражение начала девяностых Запад воспринимал в штыки и маркировал в качестве «агрессивного империализма».

Начиная с известной «мюнхенской» речи Путина в 2007 году, Россия постепенно дрейфовала в сторону от западного миропорядка, вспоминая о том, что она – самобытная и самодостаточная страна-цивилизация, а не просто недоразумение на карте мира двадцати пяти лет отроду. С тех пор все более громким лейтмотивом в официальном российском дискурсе стало требование справедливости. Причем, справедливости не только для России, но и для всего мира в целом.

Крымские события значительно ускорили этот процесс русского расставания с глобалистскими иллюзиями, а СВО поставила на них жирный крест – ведь походу выяснилось, что для Запада все мы – чужие, без малейшего шанса получить входной билет в их мир. Разве что – ценой полного самоуничижения и отказа от своей русскости.

Сам Запад окончательно снял маску доброго цивилизатора и благодетеля, начав разговаривать языком санкций, предъяв и ультиматумов, грозясь «победить Россию на поле боя», а в экстремуме вообще ликвидировать РФ, распилив ее на три десятка колониальных бантустанов.

В таких условиях Россия все сильнее сближается с теми, кого называют «Глобальным Югом», и кто по старой, еще с советских времен унаследованной традиции продолжает воспринимать Москву как флагман антиколониальной борьбы народов мира против западного гегемонизма.

Знаковый форум «Россия-Африка», саммит БРИКС, визиты китайского лидера Си Цзинпина и корейского руководителя Ким Чен Ына в Москву, растущее взаимодействие с Турцией и Бразилией, – все это вехи одного большого пути, который Россия еще не прошла до конца, но уже сейчас очевидно, что направление движения – правильное.

Свежее программное выступление Владимира Путина на Валдае лишь подчеркнуло, что нынешний вектор – не сиюминутная конъюнктурная блажь высокого начальства, а осознанный выбор – одновременно прагматический и ценностный. Россия посылает сигнал и врагам и потенциальным друзьям и союзникам – время порядка, основанного на играющих в одни ворота правилах, безвозвратно уходит.

«Может быть, вам самим пора избавиться от спеси, перестать вести себя по отношению к мировому сообществу таким образом, отлично понимающему свои задачи, свои интересы, и, правда, всё-таки избавиться от этого мышления эпохи колониального владычества?», – эту, обращенную к западникам, «валдайскую» фразу Путина можно считать своеобразным эпиграфом к новому, более справедливому и реально многообразному миру, в котором пресловутое «диверсити» перестанет быть ширмой навязывания диктатуры железной пяты колониальной метрополии.

К сожалению, Украина с ее нынешним ублюдочным неоколониальным режимом остается за бортом новой перспективной тенденции, плетясь в хвосте прогрессивных изменений, и более того – агрессивно им препятствуя, продавая себя в качестве локального штурмового отряда борцов за интересы западного гегемона.

Это плохая новость. Хорошая же состоит в том, что не весь украинский политический класс и не все лидеры мнений поражены этой идейной проказой. Есть и те, кто понимает безальтернативность отмены вестернизации.

«Путин заступился за весь незападный мир. Поддержал его самобытность и уникальность, провозгласил право на самостоятельное развитие каждой страны, каждой цивилизации без оглядки на Вашингтон, Лондон и Брюссель. Ведь все страны и народы требуют справедливого к себе отношения, а не ярлыков, которые им вешает Запад перед очередным ограблением», – утверждает, к примеру, украинский оппозиционер Виктор Медведчук, комментируя валдайскую речь Путина.

Жаль только, что пройдет еще немало времени и прольется еще много крови в ходе подогреваемого Западом ненужного братоубийственного конфликта, прежде чем эти слова лидера «Другой Украины» осознает большинство его соотечественников, многие из которых сегодня одурманены борьбой за право стать колонией Запада на любых условиях и любой ценой.