«Вашей власти скоро конец. Будете отвечать за войну» – порохоботы в Раде угрожает Зе-команде
Проворовавшиеся, неспособные организовать работу государства представители правящего режима скоро лишатся власти на Украине и столкнутся с народным гневом.
Об этом на заседании украинского парламента заявила депутат от «Европейской солидарности» Нина Южанина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В вооруженных силах снабжение нулевое, парни и девушки пропадают в окопах, а вы совсем потеряли совесть и дальше двигаетесь по треку, который кто-то за вас определил.
Вам скоро возвращаться на свои округа. Вам скоро возвращаться к людям и смотреть им в глаза. Что вы будете говорить им, если вы сейчас, прикрываясь, нагло смеясь на заседании комитета, сидите и наслаждаетесь своей властью? Она скоро закончится! Эта власть скоро закончится, вы будете отвечать за войну, за ее прекращение, за все шесть лет, что вы здесь делаете и чего не делаете!» – сказала Южанина.
«Сколько может это продолжаться? Вооруженные силы, все ресурсы – туда! Вы завтра будете снова искать повышение дефицита бюджета, а сегодня разбрасываетесь деньгами направо и налево. Сколько вы будете зарплаты получать по полмиллиона в месяц?! Где ваша совесть и где ваша ответственность?!
Мне жаль сейчас смотреть на этот зал. Я не хочу сюда даже приходить, потому что это отношение ваше такое с опущенными рукавами и головами должно когда-то закончиться. Позор!» – резюмировала депутат, но зал при этом не покинула.
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