«Вашей власти скоро конец. Будете отвечать за войну» – порохоботы в Раде угрожает Зе-команде

Вадим Москаленко.  
14.05.2025 08:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Проворовавшиеся, неспособные организовать работу государства представители правящего режима скоро лишатся власти на Украине и столкнутся с народным гневом.

Об этом на заседании украинского парламента заявила депутат от «Европейской солидарности» Нина Южанина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Проворовавшиеся, неспособные организовать работу государства представители правящего режима скоро лишатся власти на Украине и...

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«В вооруженных силах снабжение нулевое, парни и девушки пропадают в окопах, а вы совсем потеряли совесть и дальше двигаетесь по треку, который кто-то за вас определил.

Вам скоро возвращаться на свои округа. Вам скоро возвращаться к людям и смотреть им в глаза. Что вы будете говорить им, если вы сейчас, прикрываясь, нагло смеясь на заседании комитета, сидите и наслаждаетесь своей властью? Она скоро закончится! Эта власть скоро закончится, вы будете отвечать за войну, за ее прекращение, за все шесть лет, что вы здесь делаете и чего не делаете!» – сказала Южанина.

«Сколько может это продолжаться? Вооруженные силы, все ресурсы – туда! Вы завтра будете снова искать повышение дефицита бюджета, а сегодня разбрасываетесь деньгами направо и налево. Сколько вы будете зарплаты получать по полмиллиона в месяц?! Где ваша совесть и где ваша ответственность?!

Мне жаль сейчас смотреть на этот зал. Я не хочу сюда даже приходить, потому что это отношение ваше такое с опущенными рукавами и головами должно когда-то закончиться. Позор!» – резюмировала депутат, но зал при этом не покинула.

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