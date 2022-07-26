Ваши англосаксы довели всё до точки – Лавров жестко осадил американскую журналистку

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

История наглядно показывает, что ключ от мира лежит у США и Британии, которые ни при каких обстоятельствах не дадут им воспользоваться безвольному Киеву.

Об этом в рамках совместной пресс-конференции с президентом Уганды Йовери Мусевени заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Он дал исчерпывающий ответ представительнице американских СМИ на обвинение в причастности России к голоду в Африке, энергетическому и продовольственному кризису в Европе и кровопролитию на Украине.

«Мы никогда не отказывались от переговоров, потому что всем известно, что любые боевые действия заканчиваются за переговорным столом. И когда на ранней стадии нашей СВО украинская сторона предложила переговоры, мы согласились, состоялось несколько раундов, которые привели к очень интересному этапу 29 марта в Стамбуле, когда украинская сторона предложила вариант договора, который мы поддержали, и об этом уведомили наших украинских коллег. Но с тех пор никакого ответа мы не получили, хотя подчеркну еще раз, согласились с их подходом. Нам известно, что такие наши коллеги, как США, Великобритания, ряд европейских стран запретили украинцам договариваться с нами на той основе, которую я упомянул», – аргументировал Лавров.

«Почитайте не то, что вы видите в лозунгах на экранах или в соцсетях, а что произносят западные политики: «В этом конфликте Украина должна победить на поле боя», «Украина должна достичь военной победы», «Никаких переговоров с Россией, пока Украина не победит Россию». Почитайте, это же не я придумал», – порекомендовал глава МИД РФ.