Ваши дроны не смогут уничтожить российские заводы – азербайджанец советует украинцам запасаться ракетами

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Одиночные украинские дроны не в состоянии поразить крупные российские заводы – нужен одновременный удар десятками БПЛА или баллистическими ракетами.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил азербайджанский военный эксперт Агил Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему баллистика важна? Наверное, каждый человек уже видел, как дрон поражает производственный цех завода. Его боевая нагрузка 50-100 кг. Что он может сделать производственному цеху? Ничего. Вот если 50 штук одновременно налетит, или хотя бы 10 штук, возможно там что-то будет. Но нет гарантии, что 10 штук долетит. Их разбивают», – жаловался Рустамзаде.

Он подчеркнул, что Украине нужно наращивать производство баллистических ракет, иначе российский ВПК не достать.