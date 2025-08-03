Ваши дроны не смогут уничтожить российские заводы – азербайджанец советует украинцам запасаться ракетами
Одиночные украинские дроны не в состоянии поразить крупные российские заводы – нужен одновременный удар десятками БПЛА или баллистическими ракетами.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил азербайджанский военный эксперт Агил Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Почему баллистика важна? Наверное, каждый человек уже видел, как дрон поражает производственный цех завода. Его боевая нагрузка 50-100 кг. Что он может сделать производственному цеху? Ничего.
Вот если 50 штук одновременно налетит, или хотя бы 10 штук, возможно там что-то будет. Но нет гарантии, что 10 штук долетит. Их разбивают», – жаловался Рустамзаде.
Он подчеркнул, что Украине нужно наращивать производство баллистических ракет, иначе российский ВПК не достать.
«А вот насчет успешности баллистического оружия. Если у вас есть ресурсы, возможности выйти, скажем, на 20 ракет в месяц, то вы реально сможете уменьшить возможности вашего противника бить по вам дронами. Вы можете бить по заводам, по фабрикам, которые могут их выпускать.
И баллистическая ракета с боевой частью 400-500 килограмм, она выносит производственную цель. И это, соответственно, влияет на всю цепочку поставок, на скорость выполнения всех процессов, которые нужны», – умничал азербайджанец.
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