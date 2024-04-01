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Западная помощь украинским нацистам является недостаточной: даже распиаренные ранее танки «Леопард» на поле боя быстро уничтожаются.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил украинский гроссмейстер Андриан Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Помощь нам сейчас нужна, но скажем честно – помощь недостаточная относительно тех возможностей, которые имеют западные страны, особенно США. Что такое 31 «Леопард»? Это для смеха. Вы знаете, сколько времени живёт танк на поле боя? Военные знают. И за какой срок эти 31 «Леопард», если они выйдут, что с ними случится», – сказал Михальчишин.

Он возмутился, что вместо этого западные политики пытаются убедить Киев пойти на переговоры.

«Так что – помощь недостаточная. И эти переговоры [предложенные Олафом Шольцем] хотят отвлечь внимание от той помощи, которую надо предоставить Украине. Немцы перепуганные. Они боятся давать «Таурусы», прямо говорят, что боятся, что украинцы начнут обстреливать Москву, и после этого начнётся Третья мировая война. Слово «Третья мировая война» сразу их парализует», – злился укро-шахматист.