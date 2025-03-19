«Ваши санкции не работают» – посол России напомнил британцам, что экономика РФ растёт

Константин Серпилин.  
19.03.2025 20:42
  (Мск) , Лондон
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, США, Украина


Российская экономика умудряется расти, несмотря на тысячи западных санкций, к которым давно адаптировалась.

Об этом в эфире английского «Channel 4 News» заявил посол России в Британии Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская экономика умудряется расти, несмотря на тысячи западных санкций, к которым давно адаптировалась. Об...

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«Ожидает ли Россия отмены санкций?», – спросил ведущий.

«Мы живём под тысячами санкций. Так что, конечно, мы не ожидаем. Мы жили под санкциями всю нашу жизнь. Мы привыкли жить под санкциями. И наша экономика растет на 4% в год, в отличие от европейской экономики», – ответил дипломат.

По его мнению, США по-любому придётся снимать часть санкций, если они рассчитывают на экономическое сотрудничество с Россией.

«Я думаю, что если США хотят вести бизнес в России, то, конечно, сначала нужно снять большую часть санкций, в первую очередь это касается денежных переводов и всего такого. Потому что это больше всего мешает развитию бизнеса. Но посмотрим, что будет дальше», – добавил Келин.

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