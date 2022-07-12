«Ваши солдаты эффективней натовских»: Хербст похвалил ВСУ

Украинские солдаты намного эффективнее, чем военнослужащие многих стран-членов НАТО.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Хербста, это служит дополнительным козырем в вопросе принятия Украины в Альянс.

«Мы все видим мужество украинских солдат сейчас и готовность украинского народа воевать за свою свободу и свое существование. Это хорошо впечатляет нас тоже. Это может быть не сразу, но через некоторое время [станет]ответом на вопрос [членства в] НАТО.

Я сам считаю, что возможность Украине стать членом НАТО растет из-за этого наступления российского и вашего сильного ответа на это наступление. Безусловно, многие понимают, что ваши солдаты гораздо более эффективны, чем многие другие солдаты НАТО», – заявил Хербст.