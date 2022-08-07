«Вашингтон – честный друг»: В Киеве не переживают, если Трамп сменит Байдена

Новости Украины

Украинским патриотам не следует волноваться по поводу недавнего высказывания экс-президента США Дональда Трампа о том, что Украина могла «избежать конфронтации с РФ, отказавшись от претензий на Крым и вступления в НАТО». Даже если Трамп вновь победит на выборах, американское «глубинное государство» не позволит ему поменять антироссийскую внешнеполитическую линию и отказаться от поддержки Украины.

Об этом в эфире «Радио НВ» высказался бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда человек становится президентом – это совершенно другой статус. Он тогда слушает советников из Государственного департамента, Пентагона, разведки. Это уже значит, что Дональд Трамп… Как бы кто ни относился к нему, но есть факт, что «Джавелины», которые нам очень были нужны, противотанковое оружие, учения – все это было именно при нем. Позиция президента – совершенное иное, нежели политика, который какие-то вещи рассказывает, и это – его мысль. Когда же ты – президент, то взвешиваешь на много позиций, и то, что заявляешь – это официально и окончательно», – рассуждал Чалый.

Дипломат убежден, что Вашингтон всегда будет оказывать поддержку Киеву – и потому нет смысла подыгрывать кому-то из претендентов на пост американского президента.

«Для нас же более важна официальная позиция Вашингтона, США, Конгресса, Пентагона, Госдепа, Белого дома касательно поддержки Украины, предоставления вооружения. Это нужно обговаривать сейчас с нашими партнерами, а не лезть в их внутреннюю кухню. Думаю, что мы неправильно ставим приоритеты. Украина не в той ситуации, чтобы вести сейчас дискуссию о том, что же происходит в Косово, на Тайване, в Венесуэле, Ираке. Слушайте, у нас – война. Наш партнер – США. Мы просто хотим их максимального единения, сил и уверенности. А какие там будут политические расклады – вопрос второстепенный. Нам все равно, в какой-либо конфигурации, с официальным Вашингтоном… Там будет такой президент, которого изберет американский народ. Для нас имеет значение, какая позиция у американцев, а сегодня она – в поддержку предоставления вооружения Украине. Для нас имеет значение, какую позицию занимают партии, поддерживают ли они такой интенсивный порядок предоставления оружия, а это – есть. Для нас имеет значение, чтобы лидерские качества президентов проявились в войне против РФ. Мы не можем влиять на то, кого выберет народ США», – добавил экс-посол.