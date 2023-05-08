Вашингтон дал добро на атаку Кремля, чтобы продемонстрировать победу в США – эксперт

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США нужны такие показательные акции, как атака на Кремль, чтобы получить какую-то победу и продемонстрировать ее на внутренней арене, потому что ситуация там складывается не в лучшую сторону для Вашингтона.

Об этом заявил живущий в США политолог Андрей Мартьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Мартьянова, именно Вашингтон и Лондон стоят за попыткой ударить по Кремлю беспилотниками.

«Это все направляется из Лондона и из Вашингтона. Ну, Лондон – второстепенный, просто они более сумасшедшие. И ситуация в США очень плохая – экономическая, военная, развал, армия в плохом состоянии. То, что идет накачка шовинизма – ну а что, сейчас прошло сообщение о том, что включают комплексы слежения и захвата целей самолетов США в Сирии. Ну а что такого-то, ожидаемо. Потому что все, ребята, вы наблюдаете, что происходит в тех же ВВС США – схлопывание идет по всем вопросам. И люди же это начинают чувствовать – американские города, большинство из них, центры городов – это клоака полнейшая. Поэтому американцам нужно хоть что-то», – заявил Мартьянов.