Соединенные Штаты Америки подошли к концу долгого и разрушительного периода своей истории. Они просчитались и недооценили Россию, наивная полагая, что после развала СССР могут делать, что хотят.

Об этом в эфире видеоблога американского аналитика Сайруса Янссена заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний, Дуглас Макгрегор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы грубо прочитались, недооценили русских. Никто тщательно не изучил потенциальную силу, которой обладала Россия, или ее способность реагировать на экзистенциальную угрозу, которой стала Украина… Россия не представляла угрозы для Восточной Европы, когда все это началось. А если это так и есть сейчас, то это определенно не то, чем Россия хотела бы стать – это из-за того, что мы сделали. Россия сегодня более могущественна в военном отношении и, безусловно, экономически, чем была с 1980-х годов. И это в значительной степени является ответом, следствием реакции на нас и на то, что мы сделали на Украине… Соединенные Штаты подошли к концу долгого и разрушительного периода в нашей истории, который на самом деле начался после 1991 года. Мы прошли через это во время войны во Вьетнаме, мы оправились и вышли с целью никогда больше так не делать, но потом последствия нашей победы в 91-м создали иллюзию победы над всеми, когда бы мы ни захотели, с минимальными потерями. И это привело нас к катастрофической ситуации, когда у нас государственный долг в 33 триллиона долларов, который мы никак не можем погасить», – отметил он.

«У нас возникают проблемы с финансированием правительства, поскольку экономика находится в ужасном состоянии. Она разрушена, потому что мы добровольно депортировали или вывезли нашу производственную базу и рабочие места вместе с ней», – заключил Макгрегор.