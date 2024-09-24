Вашингтон готов спровоцировать масштабный международный военный кризис

Вадим Москаленко.  
24.09.2024 23:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, США, Украина


Если представители демократической партии США почувствуют, что проигрывают выборы, они могут устроить беспрецедентную провокацию на Украине.

Об этом в эфире интернет-канала «DW» заявил американский историк, советолог и русовед Джеффри Робертс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если представители демократической партии США почувствуют, что проигрывают выборы, они могут устроить беспрецедентную провокацию...

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«Причина, по которой администрация Байдена не собирается давать Зеленскому то, чего он хочет, – в том, что они опасаются эскалации конфликта, которая может произойти в результате этих действий.

Не обязательно в виде реальной угрозы, но в виде эскалации, которая может привести к прямой конфронтации между США и Россией и угрозе ядерной войны», – сказал Робертс.

«И любая подобная конфронтация полностью разрушит шансы Камалы Харрис стать президентом США, потому что одним из пунктов программы Трампа было то, что она разжигает войну, что поддержка Украины опасна для США, что это ведёт к Третьей мировой войне. И если произойдёт эскалация конфликта, это помогло бы Трампу выиграть президентские выборы.

Так что – я не думаю, что они пойдут на это, по крайней мере, до окончания президентских выборов. Если, конечно, не произойдёт что-то такое, от чего станет ясно, что Трамп победит. Тогда, возможно, они попытаются спровоцировать какой-нибудь международный кризис, связанный с войной на Украине, который по их расчётам, поможет им выиграть выборы», – подытожил эксперт.

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