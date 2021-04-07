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07.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина
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Вашингтон готовит Киев к войне. Транспортники США ежедневно накачивают Украину оружием

Новости Украины

На фоне эскалации ситуации в Донбассе в небе Украины замечена военно-транспортная авиация Соединенных Штатов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,  пишет «Московский комсомолец».

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Отмечается, что в субботу в Киев прибыл транспортник С-130 Hercules, который прилетел в столицу страны прямиком из США с дозаправкой в Испании, а на следующий день еще один американский борт C-17A сел во Львове. И один, и другой самолет вылетели напрямую из США. А уже в понедельник в украинской столице приземлился C-17A Globemaster III, доставивший грузы с базы армии США Раммштайн в Германии.

Официально, что именно было доставлено, не сообщалось.

Военный эксперт Александр Михайловский на основании ранее опубликованных в США документов предположил, что Пентагон поставил ВСУ партию вооружений для борьбы с танками и авиацией.

«Важно отметить, что борта идут прямиком из США. В основном из Калифорнии. Значит, они везут грузы, которых или нет на американских базах в Европе или их количество там ограничено. Я бы предположил, что это та самая голубая мечта Киева – противотанковые комплексы Javelin. Или немного старые, но вполне себе боевые BGM TOW. Последние с подачи западных инструкторов очень активно использовали сирийские боевики для уничтожения бронетехники советского производства на Ближнем Востоке. У республик Донбасса точно такая же», – говорит эксперт.

При этом он обращает внимание, что пока объемы военной помощи Украине не глобальные.

«Но здесь отмечаем две вещи: воздушный мост теперь работает круглосуточно, так что в случае чего — объем поставок может существенно вырасти. Так что это очень тревожный сигнал. Много раз уже говорил, что Белый дом просто толкает украинцев на эту войну», – предупреждает Михайловский.


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