Вашингтон готовится усилить санкционное давление на РФ. Под угрозой банки

20.11.2020, Москва, Олег Кравцов

При новом президент Джозефе Байдене Россию ожидают новые санкции со стороны Вашингтоне.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в беседе с «Независимой газетой» заявил американский дипломат, бывший координатор санкционной политики Госдепартамента Дэниел Фрид, автор доклада вашингтонского аналитического центра «Атлантический совет», где предлагается расширить нацеленный на Россию санкционный инструментарий, распространив ограничительные меры на банковский и финансовый секторы.

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«От степени российского вмешательства в выборы в США зависит, будет ли команда Байдена двигаться в этой сфере. Несмотря на то что, по первому впечатлению, вмешательство России было не таким значительным, как в 2016 году, это впечатление может оказаться ошибочным, может появиться дополнительная информация», – говорит дипломат.

Усиление санкций в финансовом секторе, по его словам, возможно в ответ на «дополнительную российскую агрессию», будь то Украина, Белоруссия, США или государства Евросоюза и НАТО, или в ответ на нарушения прав человека.

«Санкции – это не политика. Они являются политическим инструментом, и администрация Байдена будет разрабатывать политику в отношении России и применять к ней санкции, а не спешить с санкциями, а потом пытаться найти политическое обоснование», – отмечает Фрид.

А старший научный сотрудник «Атлантического совета» Андерс Аслунд, который был в числе экспертов, предложивших несколько лет назад Белому дому свои критерии санкционного давления, пояснил изданию, что Байден имеет большой опыт применения санкций с 2014 года, поскольку на тот момент он курировал вопросы, связанные с Украиной.

«Администрация Байдена будет лучше координировать санкционную политику как со своими союзниками, прежде всего в рамках ЕС, так и внутри правительства, – считает Аслунд. – Управление по санкциям в Госдепартаменте будет восстановлено и вернет себе ведущую роль в этом вопросе, забрав ее у Минфина, что сделает санкции более приспособленными к внешней политике и более прогнозируемыми».