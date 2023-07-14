Вашингтон и Киев встревожены: Россия готовится к своему контрнаступлению

Анатолий Лапин.  
14.07.2023 13:39
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Кассетные боеприпасы нужны Украине для обороны, а не наступления. Их будут применять, когда Россия выберет момент и пойдет в контратаку.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кассетные боеприпасы нужны Украине для обороны, а не наступления. Их будут применять, когда Россия...

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По мнению Карасева, сейчас Россия ждет, пока Украина потратит свои ресурсы, чтобы бросить в бой свои свежие резервы и перейти в контрнаступление.

«Эти боеприпасы, они оборонительный характер носят, потому что Россия готовится к своему наступлению. Почему они не снимают, эти обороняющиеся войска, ротации нет уже 6 недель. Почему этот генерал Попов взбунтовался, командующий 58-й армией?

Потому что не выводят солдат на ротацию, на отдых. А почему не выводят? Потому что их задача – сдержать наступление украинских войск, ВСУ, а потом пустить в дело резерв, свежие соединения, корпуса и армии, две резервные армии, для того, чтобы сломать оборону Украины. Кстати говоря, только что Байден в Хельсинки на саммите североевропейских государств заявил о том, что, по его сведениям, Россия готовится к наступлению. Это не только его сведения, я такую возможность допускал и месяц назад, и две недели назад…

Расчет на то, что будут истощены наступательные возможности Украины, что будет снарядов меньше, пушек меньше. Выжидают, чтобы потом пойти в наступление. Классика – «Цитадель», Курская дуга. Поэтому эти все снаряды кассетные носят больше оборонительный характер, а не наступательный», – заявил Карасев.

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