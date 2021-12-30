Вашингтон и Кишинёв задушат Тирасполь, если Москва не проведёт красную черту по Приднестровью

30.12.2021  03:25 (Мск), Кишинёв,
Алексей Логофет.  
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Авторская колонка, Дзен, Запад, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, США


29 декабря депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов в парламенте Республики Молдова раскритиковали нежелание президента Майи Санду и властей страны вступать в переговоры с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, несмотря на его намерение, изложенное в письме на имя молдавского президента.

Заместитель председателя парламента Молдовы, председатель исполкома Партии социалистов Влад Батрынча обвинил руководство страны в полном игнорировании процесса приднестровского урегулирования.

29 декабря депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов в парламенте Республики Молдова раскритиковали нежелание...

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«Ничего не сделано, ноль. От нынешней власти слышны только стерильные декларации и демагогия. В реальности не было предпринято никаких усилий для возобновления диалога. Диалог деградирует, вместо этого со стороны Кишинёва воспроизводятся декларации шовинистического и провокационного характера», – отметил вице-спикер парламента.

Представители парламентского Блока коммунистов и социалистов осудили задержание на границе груза с автомобильными номерами для Приднестровья. Официальная версия молдавской стороны – на ряде этих номеров присутствовала приднестровская символика, что «не соответствует молдавскому законодательству». Ранее таких ситуаций не возникало, и к символам на номерах никто не придирался.

«Мы призываем власти Кишинева к открытости и профессиональному диалогу, а также к скорейшему назначению вице-премьера по реинтеграции и возобновления переговоров в формате 5+2», – заявил Влад Батрынча.

Его коллега по объединённой левой фракции, секретарь ЦК Партии коммунистов по идеологии, известный тележурналист Константин Старыш отметил, что Приднестровье для прозападной власти Молдовы – «зазеркалье, где живут люди с другим менталитетом». По его словам, он ждёт, что власти снова запустят в оборот термин «приднестровизация Молдовы», тем более, что его изобретатели, известные русофобы Оазу Нантой, Анатолий Цэрану и Виталий Андриевский снова обласканы властью.

Константин Старыш считает, что молдавская власть должна пересмотреть свою позицию и незамедлительно сесть за стол переговоров с Приднестровьем.

«Где-то придется пойти на компромисс Кишиневу, где-то придется на компромисс Тирасполю, но, если не говорить, то ничего не решится», – отметил депутат-коммунист.

Представители левой оппозиции вполне логично выступают с критикой действий власти по давлению на Приднестровье. При этом социалисты и коммунисты пытаются каким-то образом себя реабилитировать после своего позорного голосования за объявления 2022 года «годом признательности ветеранам военных действий по защите территориальной целостности Молдовы».

Представители левого блока были явно застигнуты врасплох фракцией «Действие и солидарность», внесшей данный законопроект, и не выдвинули никакого альтернативного предложения, в частности, объявить следующий год «годом примирения». Понятно, что предложение в любом случае не прошло бы, но жест был бы оценен по достоинству.

Позиция, озвученная социалистами, вряд ли способна каким-то образом повлиять на действия властей Молдовы на приднестровском направлении. Прозападной власти не нужен партнёр по переговорам – она убеждена, что имеет возможность говорить с Тирасполем с позиции силы. По мнению Кишинёва, у приднестровской власти не будет иного выбора кроме как согласиться со всеми требованиями Молдовы и Запада.



Во-первых, президент Майя Санду пользуется неограниченным доверием со стороны Запада и готова выполнить любое указание от США и их американских сателлитов.

Во-вторых, Приднестровье отрезано от России, и у Москвы в нынешней ситуации крайне ограничены возможности для какого-то влияния на процессы.

И в-третьих, в условиях нарастающего напряжения между Россией и Западом любой шаг Кишинёва в антироссийском направлении вызовет полную поддержку со стороны Вашингтона и Брюсселя.

Кроме этого, в Молдову в самое ближайшее время должен прибыть новый посол США Джон Логсдон, который, по его словам, готов приложить все усилия для вывода российских войск и вооружений с территории «суверенной Молдовы». Наличие в Молдове действующего посла США – ещё один рычаг давления на непокорный Тирасполь.

В Приднестровье и вокруг него, таким образом, складывается крайне неприятная ситуация для России. Прямых рычагов давления у Москвы на Кишинёв нет, как и нет надежд на беззубую молдавскую оппозицию, о которую не вытирает ноги только ленивый.



Выправить ситуацию может только глубокое вовлечение в ситуацию на обоих берегах Днестра и очерчивание красных линий, на этот раз на приднестровском направлении. По крайней мере, следует вспомнить, что именно Россия является главным гарантом урегулирования приднестровского конфликта.

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