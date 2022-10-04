Вашингтон и Лондон бросают Казахстан в антироссийскую топку

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В связи с референдумами по вхождению ЛДНР и новых областей в состав России в Казахстане вновь обострилась антироссийская и русофобская истерия, которая стала раздуваться при участии чиновников и некоторых «частных» телекоммуникационных компаний.

В частности, 27 сентября неожиданно крупнейшая компания, предоставляющая гражданам телекоммуникационные услуги Beeline.kz, имеющая, кстати, головной офис в России, заявила, что с 5 октября убирает из сетки вещания 15 российских каналов.

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Об этом было заявлено на официальном сайте компании:

«С 5 октября 2022 года на «TV Интернет Дома» и в сервисе BeeTV прекращается трансляция каналов: «Дом кино», «Победа», «О!», «Первый канал СНГ», «НТВ МИР», «Карусель International», «Россия 24», «Музыка Первого», «РТР Планета», «Время: далекое и близкое», «Телекафе», «Поехали», «Дом кино Premium HD», «Бобер», «Россия К».

Естественно, власти поспешили заявить, что не имеют никакого влияния на частные компании, которые вправе сами определять сетку вещания и список транслируемых телеканалов. Аналогичная ситуация случилась и в Карагандинской области 28 февраля с такой же «частной» компанией, которая прекратила вещание российских телеканалов на данный регион до окончания СВО.

При этом внутри страны пошли сообщения, что в министерстве информации рассматривается вопрос о запуске вещания на территории республики уже украинских телеканалов. Правда, пока такого решение не принято, но в целом эволюция и методика оправдания отключения вещания российских телеканалов напоминает, как две капли воды то, что происходило в «незалежной» и странах Прибалтики задолго до майдана и СВО.

Уже в понедельник 3 октября прошла информация, что якобы компания Beeline.kz отказалась от данных планов, но это пока на их официальном сайте отображение не нашло. Хотя, конечно, данный шаг надо рассматривать как недружественный, с целью лишить граждан Казахстана, которые в большинстве своём (77%) поддерживают Москву, возможности получать информацию

При этом действия по перекрытию вещания российского телевидения надо рассматривать в купе с преследованием сторонников России, активно поддержавших проведение СВО. Их продолжают преследовать с участием полиции и националистов за использование знаков спецоперации и её оправдание в социальных сетях, увольняют с работы, фабрикуют уголовные дела.

Тогда как тех, кто бежит от мобилизации из РФ, казахстанские власти принимают вполне дружелюбно и гостеприимно. Это смахивает на цинизм, ведь при этом с новой силой начали действовать «языковые патрули», а на тех же «беженцев» участились нападки наци-блогеров и неонацистов.

Подобные действия уже получили резкую реакцию ряда российских политиков. Так, глава партии «Справедливая Россия» – За Правду» Сергей Миронов заявил, что в Казахстане развивается русофобия из-за травли людей за картинки Z и V.

По его словам, такое положение рано или поздно приведет к гонению русскоязычных граждан.

«Звучит красиво, но на деле сохранить такой баланс нереально, и когда в Казахстане преследуют буквы Z и V, ясно, что это уже никакая не нейтральность, а откровенно недружественный жест в отношении России и прямое поощрение русофобии», – высказался руководитель парламентской партии.

Примечательно, что сразу же после завершения референдумов о присоединении двух республик и двух областей Новороссии в состав РФ МИД Казахстана незамедлительно отреагировал, сообщив публично, что руководство республики не признаёт результатов.

В понедельник 3 октября официальный представитель внешнеполитического ведомства РК Айбек Смадияров сообщил, что Астана не признает вхождение новых территорий в состав России и поэтому в случае привлечения сил ОДКБ не будет участвовать в боевых действиях на стороне Москвы против Киева.

«Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования в соответствии с международным правом и уставом ООН. В целом зона ответственности ОДКБ чётко очерчена международно признанными территориями государств-членов Организации и коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий. Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта на повестке не стоит», – указал Смадияров.

Собственно, никто этих «союзников» и не приглашал участвовать в СВО. Но такое заявление надо расценивать как резкое неприятие и даже осуждение действий руководства России, которое якобы нарушило принцип территориальной целостности. Хотя референдумы были инициированы самими жителями этих республик и регионов в рамках реализации права на самоопределение, в результате чего, кстати, Казахстан и получил независимость в 1991 году.

Правда при этом в МИД РК почему-то стыдливо не упомянули, что поставки армии Украины нефти, солярки, бронежилетов, касок, боеприпасов, запчастей и вооружений, которые шли потоком через третьи страны с февраля, участием в конфликте не считается.

Всё это напоминает настоящую истерику и стремление правящей казахстанской элиты незамедлительно отмежеваться от России. Примечательно, что буквально за несколько дней до окончательного присоединения Новороссии Касым-Жомарт Токаев будучи в Туркестане в рамках своей уже предвыборной кампании неожиданно заявил:

«Для нас важнее всего территориальная целостность и благополучие нашего народа».

И это, несмотря на то, что Казахстану никто не угрожал и не покушался на его территориальную целостность. Подобное можно расценивать лишь как стремление сформировать в создании казахстанцев мнимую угрозу «с Севера», так как якобы именно оттуда исходит опасность для суверенитета и «благополучия». То есть Елбасы № 2 решил консолидировать вокруг себя всех испуганных соотечественников, представив себя в качестве героя и спасителя нации.

Конечно, сейчас все силы Токаева направлены на проведение внеочередных президентских выборов, которые ему необходимо представить в качестве «честных» и «конкурентных», при этом продемонстрировав горячую поддержку масс. Поэтому в ход и идёт эта карта защиты «территориальной целостности».

А ликвидация вещания российских телеканалов – это как раз и есть заигрывание с казахским национал-патриотическим электоратом, как и не признание итогов референдумов в Новороссии. Впрочем, как и заявление о незыблемости принципа территориальной целостности, которое прозвучало без видимой причины, но стало реакцией на присоединение новых территорий к России.

А учитывая его ориентацию на националистический электорат, следует ожидать, что в ближайшие семь лет Касым-Жомарт Токаев продолжит политику постепенного дистанцирования республики от России и совместных интеграционных проектов. Не случайно, Акорда (администрация президента) стала вытаскивать наружу и давать трибуну в СМИ «экспертам», которые топят за приостановление членства Казахстана в ОДКБ и ЕАЭС.

Так, неделю назад директор Института геополитических исследований Асылбек Избаиров дал расширенное интервью провластному изданию liter.kz в котором обосновал необходимость объявления Астаной «моратория» на работу в данных интеграционных проектах.

Примечательно, что это по времени «совпало» с решением армянской стороны выйти из ОДКБ с января 2023 года. Вот, что говорит политолог, обслуживающий правительство РК:

«Когда-то выход из ЕАЭС и ОДКБ был каким-то призрачным для Казахстана. Однако сегодня на фоне новых рисков, вызовов и угроз считаю, что Казахстану нужно объявить мораторий и приостановить свое членство на определенный период времени. Хотя бы на период российско-украинского кризиса. Здесь можно подвести как политическую, так и экономическую основу. Выход может рассматриваться странами-участниками в негативном ключе и может быть воспринят как недружественный шаг, тогда как Казахстан на мировой арене зарекомендовал себя как стабильная и предсказуемая страна с устоявшимися традициями. Поэтому объявление моратория в свете новых внешних вызовов и угроз и в условиях новой политической повестки во внутренней политике будет понятным и закономерным».

То есть Акорда всерьез подводит базу не просто по ослаблению интеграционных процессов, но и для постепенного выхода из всех объединений, воспользовавшись ситуацией, связанной с конфликтом на Украине. И понятно собственно откуда растут ноги от такой прыти и желании побыстрее отойти от России.

Ведь помимо пряника в виде многочисленных инвестиций, Казахстану и другим бывшим советским среднеазиатским республикам показали еще и кнут в Нью-Йорке в конце сентября. Там как раз на Генассмаблее ООН состоялось заседание глав внешнеполитических ведомств стран региона с представителями Госдепа в рамках переговорной площадки «5+1».

И на этом мероприятии Вашингтон предъявил своим новоявленным колониям ультиматум с требованием размежевания с Москвой и присоединения к фронту по изоляции России.

Тех же, кто ослушается, обещали внести в списки вторичных санкций, так как очередной пакет антироссийских мер нацелен как раз уже на торговых и политических партнеров Кремля. Естественно, что в Астане решили сразу же взять под козырёк и сделать всё, чтобы его не воспринимали в мире в качестве «союзника» Москвы.

И тут, чтобы в Акорде долго не раскачивались, американцы распространили через своё издание Azattyq.org (среднеазиатский филиал «Радио Свобода») большой массив компрометирующих материалов (с 2006 по 2014 год) на Токаева, его родных и близких, занимавшихся бизнесом на Западе. Речь идёт о переводах значительных средств на счета в швейцарском банке и офшорную компанию. Судя по «расследованию» швейцарской НКО PublicEye семья президента якобы осуществляла темные незаконные сделки по продаже нефти и редких металлов.

И что особенно интересно, в социальных сетях появилось сообщение, что после таких вот ударов кнутом, резко активизировалась совместная деятельность казахстанских и киргизских спецслужб с одной стороны и британской МИ 6 с другой. Эту информацию распространил 2 октября телеграм-канал «Милитарист»: «Сообщают, что представители КНБ и ГКНБ, контактировали со своими британскими коллегами из британской МИ6. Контакт был установлен еще до начала саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде 15 и 16 сентября».

И инициатором такой встречи, по информации «Милитариста», был глава казахстанской разведки «Сырбар», которая была влита недавно в состав КНБ, Габит Байджанов, бывший помощник экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Если верить данному сообщению, то можно прийти к неутешительным выводам. Учитывая то, что именно британские спецслужбы участвовали, используя высокопоставленных офицеров КНБ, в попытке январского переворота, а также то, что поставки вооружений на Украину во время СВО из Казахстана также осуществлялись при участии казахстанских и английских дипломатов, то данный факт подтверждает, что не только никаких не сделано выводов, а наоборот, идёт наращивание сотрудничества с МИ-6.

Поэтому семимильными шагами происходит интеграция в рамках Организации тюркских государств под эгидой Анкары, являющейся альтернативой ЕАЭС, которая на самом деле – проект Великобритании. Буквально на днях Спикер Мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов встретился с Эрдоганом на открытии IV Всемирных игр кочевников в турецком Изнике и льстиво изрёк:

«Мы с нетерпением ждем вашего приезда в Казахстан, запланированного на октябрь этого года».

Получается, что сразу после визита в Астану Владимира Путина, запланированного на середину октября, туда же приедет и Реджеп Эрдоган, который будет призван уравновесить в глазах Запада приезд российского лидера. Таким вот методами правящая казахстанская элита, пытается сохранить проституированную «многовекторную политику», усидев сразу на трёх стульях одновременно.

Но похоже, что вместо этого Астана, следуя гибельному курсу, может превратиться лишь в орудие противостояния Запада с Россией и Китаем. При этом Вашингтон и Лондон запросто, как и в январе принесёт Казахстан в жертву ради дестабилизации всего региона и создания нового южного фронта уже в Центральной Азии.